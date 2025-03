Poppy Delevingne zeigt stolz ihren Babybauch im Urlaub

Poppy Delevingne (38) genießt nun die letzten unbeschwerten Tage vor der Geburt ihres ersten Kindes und zeigte dabei stolz ihren wachsenden Babybauch in einem Bikini. Gemeinsam mit ihrem Freund, Archie Keswick, verbrachte das Model einen luxuriösen "Babymoon" im Marbella Club in Spanien. Begleitet wurde Poppy außerdem von Freunden, unter anderem waren das Victoria's-Secret-Model Jessica Clarke und die Schauspielerin Jazzy de Lisser mit dabei. In ihrem Instagram-Post schrieb Poppy anschließend: "Ehrlich gesagt hätte ich für immer bleiben können."

Die freudigen Neuigkeiten ihrer Schwangerschaft hatte Poppy kürzlich öffentlich gemacht. Im Interview mit Elle UK sprach sie offen über die aufregende Zeit und verriet, dass sie die Schwangerschaft während eines Burberry-Fittings bemerkt habe, da ihre Kleidung enger gesessen habe als üblich. Besonders gerührt zeigte sie sich über die Reaktionen ihrer Schwestern, Cara (32) und Chloe Delevingne (39), die regelrecht entzückt von der Nachricht gewesen seien. "Es wurde viel mit dem Bauch geredet und gestreichelt. Sie sind einfach begeistert", erinnerte sich Poppy an ein gemeinsames Treffen mit ihnen in New York.

Poppys Liebesleben hat in den vergangenen Jahren einige Wendungen erlebt. Vor ihrer Beziehung mit Archie war sie mit James Cook verheiratet – die Ehe endete nach acht Jahren in 2022. In Archie Keswick hat sie jetzt ihr Glück gefunden, nachdem die beiden 2024 erstmals offiziell miteinander auftraten. Poppy selbst habe laut Daily Mail stets von einer eigenen Familie geträumt, aber nicht immer daran geglaubt, diesen Wunsch verwirklichen zu können. Ihre Freude über die Schwangerschaft könnte deshalb kaum größer sein: "Es fühlt sich einfach wie ein außergewöhnliches Privileg an."

Instagram / poppydelevingne Poppy Delevingne zeigt ihren Babybauch im Januar 2025

Spread Pictures / MEGA Poppy Delevingne bei der Pariser Fashion Week, Januar 2025

