Lustiger Tanz: Poppy Delevingne setzt Babybauch in Szene

Poppy Delevingne (38), die im Januar bekanntgab, dass sie ihr erstes Kind erwartet, hat ihre Fans mit einem humorvollen Tanzvideo entzückt. In einem Instagram-Post zeigte das Model seinen wachsenden Babybauch auf originelle Weise. Poppy nahm an dem viralen TikTok-Trend "Baby Mama Dance" teil und verwandelte ihren Bauch mit aufgemalten lustigen Gesichtszügen und geschickt drapierten Kleidungsstücken in einen spielerischen Comic-Charakter. Während sie ihre Hüften schwang und ihr "tanzendes Gesicht" zur Musik bewegte, schrieb sie scherzhaft als Caption: "Konnte nicht widerstehen."

Das Video des Models sorgte in den sozialen Medien für Begeisterung. Zahlreiche prominente Freunde und Fans hinterließen Kommentare, darunter Demi Moore (62) mit Lach- und Herz-Emojis sowie die Sängerinnen Paloma Faith (43) und Cassie (38). Auch Caggie Dunlop, bekannt aus "Made in Chelsea", lobte Poppy: "Das ist der beste, den ich bisher gesehen habe." Mit viel Humor und Energie zeigt die Bald-Mama, dass sie ihre Schwangerschaft in vollen Zügen genießt. Poppy erwartet eine Tochter mit ihrem Freund Archie Keswick, einem erfolgreichen Geschäftsmann. Sie verriet in einem Interview mit Elle, wie glücklich sie über das Babyglück sei: "Sie ist alles, was ich je wollte."

Poppy, die Schwester von Cara Delevingne (32), genießt die Schwangerschaft auch im engen Kreis ihrer Familie. Zu Weihnachten verbrachten sie und ihre Liebsten gemeinsame Zeit in New York, wo Cara und andere Verwandte ihren Babybauch streichelten und mit der kleinen "Mitbewohnerin" sprachen. Poppy beschrieb das Mutterwerden gegenüber der Zeitschrift als "außergewöhnliches Privileg" und fügte hinzu, wie besonders dieser Moment sei, da er erst später in ihrem Leben komme. Ihre Schwangerschaft stellte sie erstmals während der London Fashion Week fest, als ihre Kleidung plötzlich enger wurde. Ein Schwangerschaftstest bestätigte wenig später die frohe Botschaft.

Instagram / poppydelevingne Poppy Delevingne, April 2025

Instagram / poppydelevingne Poppy Delevingne zeigt ihren Babybauch im Januar 2025

