Poppy Delevingne präsentiert Babybauch bei Ferrari-Show

Poppy Delevingne (38), das britische Model und Mitglied der berühmten Delevingne-Familie, hat bei der Ferrari-Modenschau während der Mailänder Fashion Week am Samstag alle Blicke auf sich gezogen. Poppy, die ihr erstes Kind mit ihrem Partner Archie Keswick erwartet, strahlte förmlich in einem beige-karierten Mantel, den sie über einem hellblauen Hemd und nudefarbenen Stilettos trug. Mit einem goldenen Choker und eleganten Schildpatt-Sonnenbrillen setzte sie modische Akzente. Poppy war nicht allein in der ersten Reihe – die russische Modeikone Irina Shayk (39) und der brasilianische Ex-Victoria’s-Secret-Engel Adriana Lima (43) waren ebenfalls bei dem exklusiven Event anwesend, berichtete Daily Mail.

Für Poppy war dies ein besonderer Auftritt, denn sie verriet erst kürzlich, dass sie ihre Schwangerschaft bereits im letzten Herbst während einer Anprobe für eine Burberry-Show bemerkte. Anfangs behielt sie die frohe Botschaft für sich, offenbarte aber später bei einem Interview mit der Zeitschrift Elle, dass sie und Archie eine Tochter erwarten. "Ich bin so aufgeregt. Ich komme aus einer Familie mit vielen Mädchen und es passt einfach perfekt", teilte Poppy mit. Auch ihre Schwestern Cara Delevingne (32) und Chloe Delevingne (39) seien begeistert, wie sie hinzufügte: "Wir hatten so viele schöne Momente zusammen, viel Reden und Streicheln des Babybauchs." Poppy sprach zudem offen über die Dankbarkeit, die sie empfindet, da sie nicht mehr damit gerechnet habe, eine eigene Familie gründen zu können.

Privat hat sich bei Poppy ebenfalls einiges getan. Erst im Juli machten sie und der milliardenschwere Geschäftsmann Archie ihre Beziehung öffentlich, nachdem sie sich 2022 von ihrem Ehemann James Cook getrennt hatte. Archie, mit dem Poppy nun ein neues Kapitel ihres Lebens beginnt, ist kein Unbekannter in der High Society. Er stammt aus einer einflussreichen Familie in Hongkong, die unter anderem die Mandarin Oriental Hotel Group besitzt, und war früher mit Schauspielerin Sienna Miller (43) liiert. Poppy selbst stellte in der Vergangenheit ihre Beziehungen stets eher zurückhaltend dar und konzentrierte sich lieber auf ihre Karriere, doch mit Archie an ihrer Seite scheint sie nun eine Balance gefunden zu haben, die sie besonders glücklich macht.

Getty Images Poppy Delevingne im Oktober 2024

Instagram / poppydelevingne Poppy Delevingne zeigt ihren Babybauch im Januar 2025

