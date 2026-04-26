Verborgene Talente: Cara Delevingne erobert die Musikwelt

Cara Delevingne (33) wagt einen mutigen Schritt in ein neues Kapitel: Das Model hat auf Instagram ihre ersten eigenen Songs vorgestellt und damit ihre Fans weltweit überrascht. In mehreren Clips gibt Cara einen Vorgeschmack auf zwei Tracks, welche die Titel "I Forgot" und "Out Of My Head" tragen. Zu den Posts, mit denen sie ihren Followern den ersten Einblick gewährt: "Es war immer schon meine größte Angst und meine größte Liebe. 'I Forgot' und 'Out Of My Head' sind ein erster Blick in meinen Gedankenstrom der letzten Jahre", erklärte die tüchtige Geschäftsfrau online gewohnt offen. "Ich kann kaum glauben, dass wir endlich so weit sind." Die neue Musik-Offensive kommt pünktlich vor einem großen Live-Auftritt: Im Juni steht Cara, die sich in den letzten Jahren zurückgezogen hatte, beim Primavera Sound Festival in Barcelona auf der Bühne.

Die Reaktionen aus Caras prominentem Umfeld ließen nicht lange auf sich warten. Sängerin Katy Perry (41) kommentierte mit "OMFG" und "Warte mal, ich liebe das" unter den Post, während Sängerin Rita Ora (35) eine Reihe von Herz-Emojis hinterließ. Schauspielerin Jaime Winstone (40) zeigte sich besonders bewegt: "Ich bin so verdammt aufgeregt, von deinem Talent überwältigt, ich liebe dich so sehr, ich kann es kaum erwarten, dass die Welt deine magische Gedankenwelt hört." Auch Caras Schwester, Model Poppy Delevingne (39), sowie Model und Musikerin Suki Waterhouse (34) drückten ihre Begeisterung mit Feuer-Emojis aus. Auffällig: Auf Caras Instagram-Account, dem mehr als 39 Millionen Menschen folgen, sind frühere Posts verschwunden – der Feed dreht sich nun fast ausschließlich um ihre Musik.

Für Cara, die seit 2012 international als Model bekannt ist, ist der Schritt ins Musikbusiness nicht völlig neu. In der Vergangenheit hat sie bereits an Songs anderer Künstler mitgewirkt, darunter Pharrell Williams (53) und St. Vincent (43). Als Schauspielerin war die 33-Jährige, die sich als Botschafterin der Marke L'Oréal Paris gemeinsam mit der Kampagne "Stand Up" gegen Belästigung und Gewalt einsetzt, unter anderem in "Suicide Squad" und "Tulip Fever" zu sehen. Nun steht mit dem Primavera Sound Festival in Barcelona im Juni auch ein erstes größeres Live-Event auf dem Programm, bei dem Cara als Musikerin auf der Bühne stehen wird. Ihre Schwester Poppy ist ebenfalls als Model bekannt und die beiden Delevingne-Schwestern sind in der Modewelt seit Jahren fest etabliert.

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Instagram / caradelevingne Cara Delevingne, März 2026

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Instagram / ritaora Rita Ora und Katy Perry auf Taylor Swifts Konzert, 2024

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Getty Images Poppy und Cara Delevingne bei der Premiere von "Ocean with David Attenborough", Mai 2025