Promi-Alarm in London auf Poppy Delevingnes pinker Babyparty

Poppy Delevingne (38) ist nur noch wenige Tage von der Geburt ihres ersten Kindes entfernt – und das feierte das Model in der vergangenen Woche mit einer luxuriösen Babyparty in London. Gemeinsam mit Familie und engen Freunden ließ sie sich am Freitag in einer pink dekorierten Location in West-London feiern, wie sie via Instagram mitteilte. Unter den Gästen war nicht nur ihr Freund und werdender Vater Archie Keswick, sondern auch ihre Schwester Cara Delevingne (32), die extra aus Los Angeles anreiste und damit für eine große Überraschung sorgte. Als Mitorganisatorin des Events zeichnete Violet von Westenholz verantwortlich, bekannt als die Frau, die Prinz Harry (40) und Meghan Markle (43) miteinander bekannt machte. Neben Cara und der dritten Schwester Chloe Delevingne (39) waren weitere bekannte Gesichter wie Alexa Chung (41), Ella Richards und Jaime Winstone (39) anwesend.

Die Gäste erwartete eine opulente Kulisse mit Ballon- und Blumenarrangements in Pink und Weiß, verziert mit Poppys Spitznamen "Peanut" für die ungeborene Tochter. Homeware-Stylistin Alice Naylor-Leyland, die bei der Organisation half, beschrieb Caras Erscheinen als "die süßeste Überraschung" und hielt die innige Umarmung der Schwestern auf Instagram fest. Auch beim Essen gab es ein besonderes Highlight: Die Gäste bekamen eine Victoria-Sponge-Torte mit einer sehr individuellen Verzierung. Die Blumenausstattung stammte von Willow Crossley, der Floristin, die bereits die Hochzeit von Harry und Meghan mitgestaltet hatte, wie die Daily Mail berichtete. Archie Keswick, Poppys Partner und zukünftiger Vater der gemeinsamen Tochter, feierte ebenfalls begeistert mit – während Poppys alte Freundin Sienna Miller (43), die früher mit Archie liiert war, diesmal nicht dabei war.

Poppy verriet in früheren Interviews, wie überwältigt sie von der Schwangerschaft sei: "Sie ist wirklich alles, was ich je wollte", schwärmte sie gegenüber dem Magazin Elle und sprach auch über ihre enge Bindung zu ihren Schwestern, die selbst sehr emotional auf die Nachricht reagiert hatten. Die britische Society kennt Poppy seit vielen Jahren als strahlendes It-Girl. Auch ihre Hochzeit 2014 mit James Cook war ein viel beachtetes Event. Nicht nur Alexa Chung, sondern auch Sienna Miller und Prinzessin Beatrice (36) standen damals auf der Gästeliste. Nach acht Ehejahren trennte sie sich von James Cook – sie betonte aber, dass sie immer eine gute Beziehung zueinander haben werden. Die Delevingne-Schwestern gelten in der Londoner Szene als besonders eng verbunden, was auch dieses Familienfest wieder einmal zeigte.

Instagram / poppydelevingne Poppy Delevingne mit Babybauch am Strand in Marbella, 2025

Getty Images Poppy Delevingne, Model

