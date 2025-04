Schwangere Poppy Delevingne zeigt ihren Babybauch bei Brunch

Poppy Delevingne (38) hat am Dienstag in London ihre neueste Kooperation mit der Modemarke Nobody's Child gefeiert und dabei ihren Babybauch stilvoll in Szene gesetzt. Das Model lud enge Freunde und Wegbegleiter, darunter Schauspielerin Clara Paget (36) und Victoria's Secret-Model Jessica Clarke, zu einem exklusiven Brunch in The Orangery ein. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, zeigt sie sich in einem eleganten Ensemble aus gestreifter Bluse und passender Hose – und strahlt dabei vor Vorfreude auf die Geburt ihrer ersten Tochter, die sie gemeinsam mit ihrem Partner, dem Unternehmer Archie Keswick, erwartet. Nach einem gemeinsamen Fotoshooting ließen sich die Gäste ein opulentes Menü schmecken und nutzten die Zeit anschließend für angeregte Gespräche.

Der Brunch diente allerdings nicht nur der Feier ihres Projekts, sondern auch als Gelegenheit, die baldige Ankunft ihres Babys mit Freunden zu teilen. Unter den Gästen fanden sich prominente Namen wie die Schauspielerinnen Jaime Winstone (39) und Joséphine de La Baume, die in farblich abgestimmten Denim-Outfits besondere Aufmerksamkeit erregten. Auch Jack Guinness, Gründer des Queer Bible-Projekts, war dabei und ließ es sich nicht nehmen, Poppy persönlich zu ihrer Schwangerschaft zu gratulieren. Diese hatte Poppy im Januar bekannt gegeben, nachdem ein Schwangerschaftstest ihre Vermutung während der London Fashion Week bestätigte. Mit ihrem unverwechselbaren Stil und einem Lächeln auf den Lippen zeigte sie, dass Schwangerschaft und Mode hervorragend zusammenpassen.

Die Schwangerschaft ist für Poppy, die Schwester des Supermodels Cara Delevingne (32), ein ganz besonderer Meilenstein. Bereits im Vorfeld sprach sie offen darüber, wie sehr sie sich auf das Leben als Mutter freue. "Sie ist alles, was ich mir je gewünscht habe", sagte sie in einem Interview mit Elle über ihre ungeborene Tochter. Auch die Familie, die zu Weihnachten in New York gemeinsam Zeit verbrachte, feiert diesen Moment mit ihr. Schwester Cara zeigte sich besonders begeistert und verbrachte Stunden damit, liebevoll mit dem Babybauch zu sprechen, wie Poppy gegenüber Elle verriet. Mit Humor und Stil präsentierte das Model ihren Babybauch kürzlich auch in einem witzigen Instagram-Video und zeigte damit, dass sie eine strahlende Zukunft als Mutter vor sich hat.

Getty Images Poppy und Cara Delevingne im März 2015

Instagram / poppydelevingne Poppy Delevingne, April 2025

