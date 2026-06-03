Post Malone sagt Konzerte ab: Seine Fans kochen vor Wut

Schlechte Nachrichten für Fans von Post Malone (30) und Jelly Roll (41): Der Rapper Post Malone hat kurzfristig sechs Konzerte seiner "Big A-- Stadium Tour Part 2" gestrichen, die er gemeinsam mit Jelly Roll geplant hatte. Über seine Instagram-Stories wandte sich der 30-Jährige direkt an seine Fans und erklärte, warum er die Reißleine ziehen musste. Betroffen von den Absagen sind Auftritte in El Paso, Waco, Baton Rouge, Birmingham, Tampa und Oxford. Als Grund nannte er schlechte Zeitplanung und unfertige Musik: "Ich habe versprochen, euch neue Musik zu bringen, und ich habe nicht die Zeit, sie vor Tourstart fertigzustellen", so der Musiker.

Die Tour soll nun um rund drei Wochen nach hinten verschoben werden. Post Malone betonte ausdrücklich, dass die Entscheidung nichts mit der politischen Kontroverse rund um seinen Tourpartner zu tun habe. Jelly Roll war zuletzt heftig in die Kritik geraten, weil Aussagen von ihm von vielen als Unterstützung des MAGA-Kurses (Make America Great Again) gewertet worden waren, wie Mirror berichtet. Dennoch machen viele Fans genau das in ihrer Reaktion zum Thema. Auf Reddit ließen die enttäuschten Ticketkäufer ihrem Frust freien Lauf. "Ich schiebe eine Tour zurück, weil ich meine neue Musik nicht fertig habe? Wie soll er sie dann bei der Tour kennen? Klingt so, als würde die Musik auch noch überstürzt rausgehauen", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte: "Dass man mit einem MAGA-Künstler tourt, während die Leute arm sind und sich kein Essen leisten können – da muss man ein bisschen cleverer sein, Herr Malone."

Post Malone hat derzeit einiges in Bewegung: Parallel zu seiner Tourneeplanung arbeitet er an seinem siebten Studioalbum "The Eternal Buzz", das 40 Songs auf zwei CDs umfassen soll. Auch auf der Tourfront ist er gut beschäftigt – neben der verschobenen Nordamerika-Tour mit Jelly Roll plant er für Oktober eine Rückkehr nach Australien und Neuseeland, wo er zuletzt vor drei Jahren aufgetreten ist.

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Getty Images Post Malone, Musiker

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Getty Images Jelly Roll bei der Premiere von "Goat" in Los Angeles

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Getty Images Post Malone bei den CMA Awards 2024