Nach Scheidung: Jelly Roll musste mit Infektion in Klinik

Jelly Roll (41) hat gerade alle Hände voll zu tun: Der Sänger kämpfte zuletzt mit einer heftigen Nasennebenhöhleninfektion, die ihn kurz vor Bekanntwerden seiner Scheidung von Bunnie Xo ins Krankenhaus brachte. In einem TikTok-Beitrag Mitte Juni schilderte er die Situation offen: "Ich war gestern Nacht in Charlotte im Krankenhaus. Shoutout an das gesamte Krankenhaus. Die haben mich buchstäblich wieder auf die Beine gebracht für die Show", lobte er das Team und ergänzte: "Ich hatte ein geschwollenes Gesicht und alles. Es war schlimm, Alter, die Nasennebenhöhleninfektion war schlimm." Trotz des Krankenhausaufenthalts stand er noch am selben Abend auf der Bühne.

Auf seiner gemeinsamen Big Ass Stadium Tour mit Post Malone (30) musste er allerdings erstmals auf ihren gemeinsamen Auftritt beim Song "Losers" verzichten. Sein Tourpartner ließ ihn dabei jedoch nicht im Stich: "Er schickte mir am nächsten Tag einen großen Blumenstrauß und schrieb: 'Gute Besserung, Vollidiot. Ich hab dich lieb." Für den Musiker ist das keine Überraschung: "Wenn ich jeden Abend auf der Bühne sage, dass Post Malone der netteste Mensch der Welt ist, dann erfinde ich das nicht einfach so." Nur wenige Tage nach dem TikTok wurde dann öffentlich, dass er am 18. Mai die Scheidung von Bunnie Xo eingereicht hatte – als Grund nannte er in den Unterlagen, die E! News vorlagen, "unüberwindbare Differenzen". Ungeachtet der Trennung trat er am 15. Juni wie geplant in Toronto auf.

Jelly Roll, der mit bürgerlichem Namen Jason DeFord heißt, ist Vater von zwei Kindern aus früheren Beziehungen: der 17-jährigen Bailee und dem neunjährigen Noah. Bunnie Xo, mit bürgerlichem Namen Alisa DeFord, ist Gastgeberin des Podcasts "Dumb Blonde". Weder sie noch Jelly Roll, dem der genreübergreifende Wechsel zum Country-Rock auf dem Album "Ballads of the Broken" (2021) den Weg zum weltweiten Mainstream-Erfolg ebnete, haben sich bisher offiziell zur Scheidung geäußert. Allerdings fiel auf, dass er bereits beim CMA Fest, fast zwei Wochen vor den Schlagzeilen, ohne Ring auftrat. Bunnie hingegen postete kurz vor Bekanntwerden der Neuigkeiten eine kryptische Instagram-Story mit den Worten: "Sie bekommt ihr Funkeln zurück."

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Getty Images Jelly Roll bei der Premiere von "Goat" in Los Angeles

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Getty Images Post Malone, 2019 in Los Angeles

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles