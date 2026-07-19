79 Jahre: Königin Camilla strahlt auf neuem Geburtstagsfoto

Königin Camilla (79) feiert heute Geburtstag – und zu diesem Anlass wurde ein offizielles Porträt veröffentlicht, das sie strahlend in Szene setzt. Fotografiert wurde sie von Königshausfotograf Chris Jackson im State Drawing Room des Hillsborough Castle in Nordirland. Auf den Bildern leuchtet an ihrer Jacke eine Diamant-Saphir-Schmetterlingsbrosche, die einst der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) gehörte und ihr im Februar 1977 auf der Birmingham Spring Fair überreicht worden war. Ihr Geburtstag selbst soll Hello! zufolge ganz privat auf dem Landsitz Highgrove verbracht werden.

Gleichzeitig mit dem Porträt gab Camilla ein neues Herzensprojekt bekannt: In Partnerschaft mit dem National Literacy Trust, dessen Schirmherrin sie ist, soll jedes Kind im sechsten Schuljahr in Großbritannien zu Weihnachten ein Exemplar des Buches "Impossible Creatures" von Katherine Rundell geschenkt bekommen. Jedes Buch wird mit einem königlichen Stempel versehen sein und eine persönliche Botschaft von Camilla enthalten. Darin schreibt sie: "Impossible Creatures, von einer meiner Lieblingsautorinnen, ist ein brillantes Fantasy-Abenteuer, das euch eine Reihe von mythischen Freunden und erschreckenden Feinden vorstellen wird – und ich hoffe, dass ihr es genauso lieben werdet wie ich."

Doch bei all der Geburtstagsidylle zeigt sich: Camilla tritt keineswegs auf die Bremse. Ein guter Freund der Königin, Gyles Brandreth, sagte dem Newsportal: "Genau dann, wenn alle anderen anfangen herunterzufahren, müssen sie [der König und die Königin] hochfahren. Man könnte denken, sie könnte ein bisschen langsamer machen, aber sie müssen das Tempo steigern. Ich habe jedoch nie den Eindruck, dass sie es widerwillig tut." In den vergangenen Wochen war sie immer wieder an Charles' Seite zu sehen, etwa in Wimbledon und beim Royal Ascot.

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Getty Images Königin Camilla, Dezember 2025

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Getty Images Queen Camilla 2026

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Getty Images König Charles und Königin Camilla am dritten Tag von Royal Ascot 2026