Post Malone besorgt Fans mit ungewöhnlichem Bühnenverhalten

Ein neues Video von Post Malone (30) sorgt derzeit für große Aufregung im Netz. Zu sehen ist der Rapper während eines Bühnenauftritts, bei dem er mitten in einem Song zu Boden sackt und sich seelenruhig eine Zigarette anzündet. Danach steht er wieder auf, geht zum Bühnenrand und starrt für einige Sekunden reglos ins Publikum – bevor er in die Luft spuckt. Der Clip verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Medien und löste unter vielen seiner Fans echte Besorgnis aus. Besonders auf X zog der Auftritt des 30-Jährigen Vergleiche zu verstorbenen Künstlern. "Er erinnert mich an Amy Winehouse an ihrem schlimmsten Tag – hier liegt Post Malone auf dem Boden und zündet sich eine Zigarette an", schrieb Dr. Jebra Faushay auf der Plattform und fragte: "Sollten wir uns Sorgen machen?"

Viele User antworteten mit einem klaren Ja. "Er sieht in letzter Zeit ziemlich mitgenommen aus", kommentierte jemand. Ein anderer schrieb: "Er sieht schrecklich aus. Vielleicht ist das der Grund, warum er seine Auftritte abgesagt hat. Ich hoffe, er bekommt Hilfe." Tatsächlich hatte Post kurz zuvor den Start seiner "Big Ass Stadium Tour" mit Jelly Roll um drei Wochen verschoben. Als offiziellen Grund nannte er in einer Instagram-Story, dass er noch nicht fertig mit seinem kommenden Doppelalbum "The Eternal Buzz" sei. "Wir sind noch nicht bereit für die Tour, also treffe ich die Entscheidung, die Tour um etwa drei Wochen zu verschieben, um diese Musik fertigzustellen", erklärte er dort. Die Tour soll nun am 9. Juni in Charlotte, North Carolina, beginnen.

Post Malone, der bürgerlich Austin Post heißt, wurde im Jahr 2015 schlagartig bekannt, als er seinen Song "White Iverson" auf SoundCloud hochlud. Der Track wurde viral und verschaffte ihm einen Major-Label-Deal. Seitdem hat er sich als einer der erfolgreichsten Musiker seiner Generation etabliert und mit großen Namen wie Taylor Swift (36) und Beyoncé (44) zusammengearbeitet. Trotz seines enormen Erfolgs zeigte sich der Musiker in einem Interview mit der New York Times im Jahr 2024 erleichtert darüber, nicht ganz das Niveau an Berühmtheit wie diese Superstars zu haben. "Ich kann mir nicht mal vorstellen, auf ihrem Level zu sein, das muss furchtbar sein", sagte er. "Das ist so viel Druck."

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Getty Images Post Malone bei der New York Comic Con 2025 im Jacob K. Javits Convention Center

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IMAGO / Berlinfoto Post Malone bei seinem Konzert in der Wuhlheide in Berlin, August 2025

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Getty Images Post Malone, Juli 2023