Wiedersehen mit Söhnen: So reagiert Britneys Ex Sam

Für Britney Spears (44) war es ein emotionaler Moment: Die Sängerin traf sich im März nach langer Zeit wieder mit ihren Söhnen Sean Preston Federline (20) und Jayden James Federline (19), die sie mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (48) hat. Nun hat sich auch ihr ehemaliger Ehemann Sam Asghari (32) zu dem Wiedersehen geäußert. Der Schauspieler zeigte sich gegenüber E! News gerührt und erklärte, dass er aus eigener Erfahrung weiß, wie viel ihr diese Beziehung bedeutet: "Man möchte in der Lage sein, wieder mit seiner Familie in Kontakt zu treten. Ich wünsche ihr nur das Beste und viel Liebe. Sie hat tolle Jungs."

Obwohl Sam und Britney seit ihrer Trennung im Jahr 2023 – nach nur einem Jahr Ehe – kaum noch Kontakt haben, betonte er nochmals: "Ich wünsche ihr nur das Beste." Für ihn selbst steht gerade seine Schauspielkarriere im Mittelpunkt. Sein neuer Film "The Gentleman Thief" startet am 28. Juli digital und auf VOD, mit einem begrenzten Kinostart am 31. Juli. Für seine Rollen bereitet er sich intensiv vor und setzt dabei auf hartes Stunttraining: "Ich mache Stunt-Training, und das ist ein Rat, den ich Schauspielern geben würde: Wartet nicht darauf, dass euch eine Rolle das Training bringt – macht die Arbeit selbst. Ich habe so viel davon gemacht, dass ich quasi eine Junior-Stunt-Version von mir erschaffen habe."

Welche Rollen ihn in den nächsten Jahren erwarten, lässt Sam bewusst offen – aber er kündigt eine gute Überraschung an: "Es wird einige der Rollen, die ich übernehmen werde, und die Richtung, in die meine Karriere in den nächsten fünf bis zehn Jahren geht, überraschen. Aber es ist eine gute Überraschung." Dass er das Schauspielen schon lange ernst nimmt, unterstrich er ebenfalls: "Ich spiele schon seit langer Zeit. Und auch wenn da draußen viel Klatsch kursiert – ich habe geschauspielert, lange bevor das alles begann." Seine innere Haltung sei dabei stets dieselbe geblieben: "Meine Einstellung hat sich nie verändert. Ich war immer dieselbe Person."

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Getty Images Sam Asghari, Schauspieler

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Instagram / britneyspears Sean Preston Federline und seine Mutter Britney Spears

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Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018