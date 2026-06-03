Schock: Schüsse am Haus von Ex-NHL-Star Sean Avery

Schrecksekunden in Hollywood: Am Haus des ehemaligen NHL-Stars Sean Avery (46) und seiner Frau, des Supermodels Hilary Rhoda, hat es eine Schießerei gegeben. Wie TMZ berichtet, wurde ein Bauunternehmer, der am Dienstag auf dem Grundstück des Paares in den Hollywood Hills arbeitete, von einem Unbekannten beschossen. Dabei wurde ein Reifen an dem Fahrzeug des Mannes von einer Kugel getroffen. Verletzte soll es nach aktuellem Stand nicht gegeben haben.

Die Polizei teilte TMZ mit, dass Beamte des Los Angeles Police Department kurz vor 17 Uhr auf einen möglichen Schusswaffeneinsatz in dem Gebiet reagierten. Eine verdächtige Person wurde in der Folge in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen laufen noch, und was genau zu dem Vorfall geführt hat, ist bisher unklar. Sean und Hilary sollen sich zum Zeitpunkt des Geschehens nicht zu Hause befunden haben.

Sean war viele Jahre als Eishockeyprofi bekannt und machte sich in der NHL einen Namen. Privat ist er mit Hilary verheiratet, vorher war er in einer Beziehung mit Mary-Kate Olsen (39). Das Paar hält sein Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso größer dürfte die Aufmerksamkeit nun sein, weil sich der Vorfall direkt an ihrem Wohnhaus ereignet haben soll. Über ihr gemeinsames Privatleben ist bekannt, dass sie immer wieder versucht haben, persönliche Themen nicht zum Mittelpunkt der Öffentlichkeit werden zu lassen.

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Getty Images Sean Avery im Juni 2015

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Getty Images Sean Avery im Trikot der New York Rangers während Spiel 3 der Eastern-Conference-Viertelfinals 2011 im Madison Square Garden

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Getty Images Hilary Rhoda und Sean Avery bei der FIT Annual Gala im Plaza Hotel in New York, 9. Mai 2016

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