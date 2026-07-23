Leben auf Tour: Teddy Swims klagt über "Heimweh"

Beim Gurtenfestival im Schweizer Bern begeisterte Musiker Teddy Swims nicht nur mit seiner energiegeladenen Bühnenshow, sondern gewährte im Interview mit 20 Minuten nun auch private Einblicke in sein Leben. Der US-amerikanische Sänger zeigte sich dabei besonders angetan von der Schweiz: "Es ist wunderschön hier. Schau, es hat sogar Kühe. Ich fühle mich wie zu Hause, das hilft mit meinem Heimweh." Teddy verriet sogar, dass er sich vorstellen könnte, eines Tages einen eigenen Bauernhof in der Schweiz zu besitzen. Die ländliche Atmosphäre erinnere ihn an seine Kindheit in Georgia und gebe ihm ein Gefühl von Zuhause.

Der 33-Jährige ist inzwischen seit rund fünf Jahren nahezu durchgehend auf Tour und reist mit seiner Musik um die Welt. Besonders schwer fällt ihm dabei die Trennung von seinem kleinen Sohn Theodore, der im Juni 2025 zur Welt kam. "Er fehlt mir sehr fest. Ich kann ab und zu mit ihm über Facetime sprechen", erzählt Teddy im Gespräch mit 20 Minuten. Sein engstes Umfeld ist ihm dabei aber eine große Stütze: "Zum Glück reisen meine Freunde mit mir. Sie geben mir Halt." Auch in seinem aktuellen Song "Break Up in Reverse" verarbeitet der Musiker seine persönlichen Erfahrungen. Der Titel spiegele seine aktuelle Situation wider, denn auf Tour sei es schwierig, romantische Beziehungen zu führen. Gleichzeitig betont Teddy: "Mein Leben ist aber voller anderer Arten von Liebe."

Neben seinem Leben als Musiker spricht Teddy mit 20 Minuten auch offen über seine schwierige Vergangenheit. Der Sänger thematisierte bereits mehrfach seine Suchtvergangenheit und seine posttraumatische Belastungsstörung, die mit belastenden Erlebnissen aus seiner Kindheit zusammenhängt. Heute helfe ihm vor allem die Musik dabei, seine Emotionen zu verarbeiten. "Die beste Medizin ist, darüber zu sprechen und zu lachen. Aber auch Tränen zuzulassen. Das ist alles Heilung", erklärt er. Besonders wichtig seien ihm dabei auch seine Fans: "Auf der Bühne kann ich lachen, weinen und zelebrieren, was es bedeutet, ein Mensch zu sein."

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Imago Teddy Swims , Juni 2026

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Getty Images Teddy Swims bei den BRIT Awards 2025

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Imago Teddy Swims, Mai 2026

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