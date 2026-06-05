Sean Avery spricht über die Schüsse vor seinem Haus

Nachdem am Dienstag Schüsse auf dem Grundstück von Sean Avery (46) und seiner Frau Hilary Rhoda in den Hollywood Hills in Los Angeles gefallen waren, hat sich der ehemalige NHL-Profi nun selbst zu dem Vorfall geäußert. In einer Reihe von Instagram-Stories erklärte er, dass ein Nachbar die Reifen am Fahrzeug eines Handwerkers beschossen habe, der auf dem Grundstück des Paares arbeitete. Während des Vorfalls soll der Nachbar zusätzlich zwei Frauen an die Haustür geschickt haben – als sogenannten "Smoke Screen", also eine Art Ablenkungsmanöver, um Sean zu "framen", wie er in dem Video behauptete.

Sean schilderte die Situation in seinen Instagram-Stories recht lebhaft: "Mein Gott, ich jongliere gerade mit sehr vielen Dingen. Ich bin am Set. Ich versuche, das Hockeyspiel zu schauen. Mein verrückter Nachbar hat die Reifen des Auftragnehmers abgeschossen, der am Haus eine neue Terrasse baut", erklärte er. Laut dem Portal TMZ, das zuerst über den Vorfall berichtete, war die Polizei sogar bereits am Morgen desselben Tages wegen angeblicher Bedrohungen durch den Nachbarn gerufen worden, hatte damals jedoch keine strafbaren Handlungen festgestellt. Die eigentlichen Schüsse fielen dann erst gegen 17 Uhr. Verletzt wurde dabei niemand. Eine Person wurde in Gewahrsam genommen, die Ermittlungen dauern an. Sean zeigte sich in seiner Instagram-Story dennoch unzufrieden mit der Reaktion der Behörden: "Die Polizei wird nichts tun. Sie haben seine Waffen beschlagnahmt, das war's."

Gegenüber seinen Followern gab Sean später Entwarnung: Er, Hilary und ihr Sohn seien sicher, weil sie sich zum Zeitpunkt des Geschehens nicht im Haus aufgehalten hätten. Wie es für Sean, das Model und ihren kleinen Sohn im Nachbarschaftskonflikt nun weitergeht, ist derzeit noch unklar – die Polizei in Los Angeles prüft die genauen Hintergründe des Schusswaffeneinsatzes weiterhin.

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Getty Images Sean Avery im Juni 2015

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Instagram / imseanavery Sean Avery redet in seinen Instagram-Stories über den Schuss-Vorfall im Juni 2026

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Getty Images Hilary Rhoda und Sean Avery bei der FIT Annual Gala im Plaza Hotel in New York, 9. Mai 2016