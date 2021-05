Neues Liebesglück bei Cassie Randolph? Die Ex-Freundin des ehemaligen Bachelors Colton Underwood (29) ist seit ihrer Trennung im Mai des vergangenen Jahres Single. Immer wieder gab es jedoch Gerüchte darüber, dass die Blondine sich neu verliebt haben soll. Jetzt spekulieren Fans erneut, dass Cassie wieder in einer Beziehung sein könnte. Der Neue an ihrer Seite soll der Musiker Brighton Reinhardt (24) sein.

Wie The Sun berichtet, wurden die beiden kürzlich in Cassies Heimatort Huntington Beach in Kalifornien auf einer Party zusammen gesehen, wie sie Zeit mit Cassies Familie verbrachten. Zuvor hatten die beiden anlässlich ihres 26. Geburtstags gemeinsam mit einigen Freunden Urlaub in Mexiko gemacht. Ein Insider will nun gegenüber Us Weekly erzählt haben, dass die Blondine und der dunkelhaarige Musiker bereits seit einigen Monaten daten und er ihr nach Coltons Coming-out ein guter Freund war. "Im Moment genießen sie es noch, Zeit miteinander zu verbringen und einfach zu schauen, wie es sich entwickelt", erklärt die Quelle.

Zuvor hatte der Musiker im August des vergangenen Jahres ebenfalls gegenüber Us Weekly beteuert, dass er und Cassie nur sehr gute Freunde wären, die sich schlichtweg seit vielen Jahren kennen. "Meine Brüder und ich sind alle eng mit Cassie und ihrer ganzen Familie befreundet", erklärte der Musiker damals. Bisher haben die beiden sich nicht weiter zu den Gerüchten geäußert und ihre Liebe auch nicht öffentlich bestätigt.

Anzeige

Instagram / briiighton Brighton Reinhardt, Model und Sänger

Anzeige

Instagram / cassierandolph Cassie Randolph 2018

Anzeige

Getty Images Cassie Randolph und Colton Underwood beim Vulture Festival in Los Angeles, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de