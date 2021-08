Cassie Randolph ist wieder in festen Händen! Im Mai vergangenen Jahres hatte die ehemalige The Bachelor-Kandidatin die Trennung vom einstigen Rosenkavalier Colton Underwood (29) bekannt gegeben. Seitdem kamen immer wieder Gerüchte auf, dass die YouTuberin in einer neuen Beziehung sein könnte – und zwar mit dem Musiker Brighton Reinhardt. Und tatsächlich hatten die Fans mit ihren Vermutungen recht: Cassie und ihr Freund machten ihre Liebe jetzt im Netz offiziell!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 26-Jährige vor wenigen Tagen ein paar Schnappschüsse von einem Kajak-Ausflug mit ihrem neuen Partner: Die zwei Turteltauben schienen, ihrem Blick nach zu urteilen, den Trip sichtlich zu genießen. "Ich liebe es, neue Orte zu erkunden, von denen ich nicht einmal wusste, dass sie direkt in meiner Nähe liegen", betitelte Cassie die Momentaufnahmen. Auch Brighton ließ es sich nicht nehmen, in der Kommentarspalte auf den Beitrag zu reagieren. "Ich liebe es, neue Orte mit dir zu erkunden", schwärmte er.

Der Sänger hat mittlerweile ebenfalls publik gemacht, dass er wieder vergeben ist. Auf seinem Instagram-Account postete Brighton vor wenigen Tagen ebenfalls ein paar zuckersüße Pärchenbilder mit der Blondine, auf denen sie total vertraut wirken. Wie lange die zwei Turteltauben schon ein Paar sind, verrieten die beiden bislang jedoch nicht.

Anzeige

Instagram / cassierandolph Cassie Randolph, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / briiighton Cassie Randolph und Brighton Reinhardt im Juli 2021

Anzeige

Instagram / briiighton Brighton Reinhardt, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de