Bachelor-Star Cassie Randolph hat sich mit Brighton verlobt

Sie wagen endlich den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Cassie Randolph ist mit ihrem Brighton Reinhardt verlobt! Das verriet die frühere The Bachelor-Teilnehmerin nun gegenüber People. Der Musiker hat seiner Liebsten an einem ihrer Lieblingsorte in Kalifornien die Frage aller Fragen gestellt – und das völlig überraschend. "Als Brighton auf die Knie fiel und fragte: 'Willst du mich heiraten?', als er die Schachtel öffnete, war meine Reaktion sofort: 'Oh mein Gott, ja'", erzählte die Influencerin ganz aus dem Häuschen.

Der Heiratsantrag fand während eines Spaziergangs vor dem Abendessen mit ihrer Familie an der Newport Coast statt – einer historischen Strandpromenade mit restaurierten Häusern und atemberaubenden Ausblicken auf die Küste. Aber sie hatte keine Ahnung, dass ihr zukünftiger Verlobter mit ihrem neuen Verlobungsring an der letzten Hütte an den Klippen auf sie wartete. "Ich war völlig überrumpelt. Ich hatte keine Ahnung", fügte sie hinzu. Für Cassie sei dieser Antrag perfekt gewesen – bis auf eine Sache: "Das Einzige, was ich geändert hätte, wäre, dass ich mir die Haare noch vorher gemacht hätte!"

Cassie und Brighton lernten sich vor acht Jahren kennen und waren einige Jahre lang befreundet, bevor sie 2021 offiziell zusammenkamen. Davor datete die Blondine den früheren Bachelor Colton Underwood (32). Die Beziehung ging jedoch 2020 in die Brüche. "Colton und ich haben uns getrennt, aber wir haben beschlossen, weiterhin befreundet zu sein. Nach all den Dingen, die wir zusammen durchgemacht haben, ist ein besonderes Band zwischen uns entstanden, das immer da sein wird", ließ sie damals via Instagram verlauten.

Getty Images Cassie Randolph

Instagram / cassierandolph Cassie Randolph und Brighton Reinhardt im Juli 2024

