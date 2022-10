Cassie Randolph war von Coltons Outing erst mal überfordert!

Cassie Randolph scheint keinen Groll gegen ihren Ex zu hegen! Bei der US-Version von Der Bachelor lernte sie als Kandidatin den Rosenverteiler Colton Underwood (30) kennen. Nach der Show waren sie bis Mai 2020 ein Paar. Etwa ein Jahr nach der Trennung outete sich Colton als schwul und ist mittlerweile mit seinem Partner richtig glücklich – aber Cassie wusste erst nicht, wie sie damit umgehen sollte!

Im Podcast "The Ben and Ashley I Almost Famous Podcast" erklärte Cassie jetzt, warum das Outing ihres Ex-Freundes erst mal schwer für sie war. "Ich hatte das Gefühl, dass eine Sache nach der anderen kam und ich mit allem, was passierte, überfordert war." Für die gelernte Logopädin sei aber nicht das Coming-out selbst der Grund gewesen, aus dem es ihr schwerfiel, die Nachricht zu verarbeiten. In ihrem Privatleben seien zu dieser Zeit sehr viele Dinge gleichzeitig passiert. Mittlerweile könne sie sich aber sehr für Colton freuen. "Ich bin sehr froh, dass er mit sich im Reinen ist und diese Last nicht mehr tragen muss", meinte sie.

Aktuell ist Cassie auch selber wieder glücklich verliebt. Im August 2021 präsentierte sie ihren neuen Freund der Öffentlichkeit. Via Instagram hatte sie ihre Liebe zu Brighton Reinhardt offiziell gemacht. In dem Podcast schwärmte sie jetzt von ihm: "Letzten Sommer hat er mich sehr unterstützt, einfach bei allem. [...] Er bringt mich dazu, mehr mit ihm zu reden, als mir lieb ist. Nicht auf eine schlechte, sondern auf eine gute Weise."

Instagram / coltonunderwood Colton Underwood und Jordan C. Brown

Getty Images Cassie Randolph bei den People's Choice Awards in Santa Monica im November 2019

Instagram / briiighton Cassie Randolph und Brighton Reinhardt im Juli 2021

