Intime Trauung: Cassie Randolph & Brighton haben geheiratet

Cassie Randolph hat ihren Lebensgefährten Brighton Reinhardt geheiratet. Wie People berichtet, fand die Traumhochzeit des Paares am 5. Dezember in der luxuriösen Kulisse einer Villa am Strand von Tamarindo, Costa Rica, statt. Umgeben von 70 nahestehenden Freunden und Familienmitgliedern schlossen Cassie und der Musiker den Bund der Ehe in einer feierlichen Zeremonie. Die ehemalige Gewinnerin der 23. Staffel der US-Datingshow The Bachelor trug ein elegantes, weißes Kleid aus Satin mit tiefem Rückenausschnitt und langer Schleppe, während Brighton in einem stilvollen schwarzen Anzug glänzte. Begleitet von emotionalen Momenten und strahlendem Lächeln wurden die beiden von ihren Brüdern als Trauzeugen vermählt.

Das Ehepaar ließ bei der sorgfältig geplanten Feier keinen Wunsch offen. Inspiriert von der entspannten "Pura Vida"-Lebensweise Costa Ricas gestalteten sie das Ambiente mit natürlichen Materialien, schlichten Dekorationen und einheimischen Blumen in sanften Pastelltönen. Als besonderes Highlight erhielten die Gäste erfrischende Kokosnüsse, die an die lokale Kultur erinnern sollten. Nach der Zeremonie wurde ein festliches Dinner serviert, das mit exotischen Gerichten die Herzen der Anwesenden höher schlagen ließ. Die musikalische Begleitung durch eine Live-Band und Brightons persönlicher Auftritt, bei dem er einen eigens geschriebenen Song vortrug, sorgten für unvergessliche Momente.

Bevor Cassie ihr Glück mit Brighton fand, hatte sie eine turbulente Beziehung hinter sich. Nachdem sie 2019 als Siegerin der Datingshow hervorgegangen war, stand ihre Beziehung zu Colton Underwood (33) unter öffentlicher Beobachtung. Doch die Liebe hielt nicht: Nach der Trennung erhob Cassie Vorwürfe gegen ihren Ex, die schließlich zu einer einstweiligen Verfügung führten – diese wurde später wieder fallengelassen. Beide gingen ihren eigenen Weg weiter und fanden neues Glück: Colton outete sich als homosexuell und verliebte sich in Jordan C. Brown, während Cassie in Brighton den Mann ihrer Träume entdeckte. Das Paar wurde 2021 offiziell ein Paar und verlobte sich im November vergangenen Jahres.

Anzeige Anzeige

Instagram / cassierandolph Cassie Randolph und Brighton Reinhardt im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / cassierandolph Cassie Randolph und Brighton Reinhardt, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Cassie Randolph und Colton Underwood beim Vulture Festival in Hollywood im November 2019