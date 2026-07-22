Kesha hortet Fan-Zähne aus einem ziemlich skurrilen Grund

Kesha (39) hat jetzt mit einem ziemlich ungewöhnlichen Geständnis für Aufsehen gesorgt: Die Sängerin sammelt seit Jahren echte menschliche Zähne. In einer aktuellen Episode des Podcasts "Las Culturistas" sprach sie jetzt offen darüber, wie diese skurrile Leidenschaft überhaupt begann. Alles startete mit den Milchzähnen eines Kindes: "Jemand sagte mir: 'Mein Kind hat seine Zähne verloren' – und ich fragte: 'Kann ich die haben?'", erklärte die "TiK ToK"-Interpretin.

Aus den ersten Zähnen, die ihr Fans schickten, fertigte Kesha zunächst Schmuck an. "Ich habe eine Halskette gemacht, einen Ohrring, dann einen Gürtel und dann eine Krone", erzählte sie im Podcast. Doch das sind noch lange nicht die skurrilsten Schmuckstücke in ihrer Sammlung: Auch ihre Plazenta trägt die Sängerin immer bei sich. Inzwischen hat sie nach eigenen Angaben über 1.000 Zähne von Fans erhalten – und die landen längst nicht mehr nur in Schmuckstücken. "Ich habe angefangen, sie überall in meinem Zuhause in kleinen Gläsern aufzustellen", so die Sängerin. Auf Kritik reagiert sie gelassen und stellt eine Gegenfrage: "Spülst du sie die Toilette runter? Gib sie mir. Ich bin wie die Zahnfee."

Dass das Sammeln von Zähnen für Kesha auch eine emotionale Bedeutung hat, verriet sie bereits im Podcast "Call Her Daddy": "Es erinnert mich daran, wenn ich ein kleines Stück der Menschen habe, die ich liebe", sagte sie dort. Auch die Zähne ihrer Katzen, denen Weisheitszähne gezogen wurden, verwahrt sie nach eigenen Angaben sorgfältig. Die Sängerin betreibt dieses Hobby bereits seit mindestens 2012 und bekräftigte zuletzt noch einmal: "Ich bin ein Popstar und ich brauche eure Zähne."

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Getty Images Kesha bei den 68. Grammy Awards im Crypto.com Arena, Los Angeles, 1. Februar 2026

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Getty Images Kesha bei "Kesha: The Freedom Tour" im Kia Forum in Inglewood, 24. Mai 2026

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Anthony Behar/Sipa USA / Action Press Kesha auf dem Empire State Building, April 2025

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