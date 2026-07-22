Oha: Zendaya stellte Tom Holland dieses krasse Ultimatum

Tom Holland (30) und Zendaya (29) standen gemeinsam für Christopher Nolans (55) neuen Epos "Die Odyssee" vor der Kamera, das am 16. Juli in den Kinos gestartet ist. Doch dass es überhaupt dazu kam, verdankt der Schauspieler offenbar seiner Partnerin. In einem Interview mit seinen Co-Stars für das Magazin People verriet Tom, was Zendaya ihm sagte, als er ihr von dem Angebot des Regisseurs erzählte: "Ich komme nach Hause und setze mich zu Z hin und sage: 'Mir wurde dieser Film angeboten'", so der 30-Jährige. Als er ihr verriet, dass es sich um ein Projekt von Christopher handelte, folgte prompt eine klare Ansage.

"Z sagte: 'Ich verlasse dich, wenn du "The Odyssey" nicht machst'", zitierte Tom seine Partnerin und erntete damit schallendes Gelächter von seinen Co-Stars Matt Damon (55), Anne Hathaway (43) und Christopher selbst. "Ja, ihr dafür vielen Dank", antwortete der Regisseur grinsend. Das Problem: Der Drehbeginn von "Die Odyssee" fiel genau auf den Starttermin des neuen "Spider-Man: Brand New Day". Tom musste also Sony-Chef Tom Rothman bitten, die Produktion zu verschieben – und bekam grünes Licht. Doch noch bevor er diese Hürde anging, hatte Zendaya das letzte Wort zu Hause bereits gesprochen.

Privat sind Tom und Zendaya seit Jahren ein Team. Die beiden lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Spider-Man: Homecoming" kennen und wurden über die Zeit vom engen Set-Duo zum Paar. Inzwischen gehen sie nicht nur beruflich oft gemeinsame Wege, sondern unterstützen sich auch bei großen Entscheidungen – wie jetzt bei Toms Rollenwahl. In einem Interview mit Access Hollywood erzählte der Brite außerdem, dass er sogar derjenige war, der Zendaya zuerst von Christophers Interesse an ihr für die Rolle der Athena berichten durfte. Er bat sie, das Drehbuch noch einmal zu lesen und dabei besonders auf die Figur zu achten. Als sie merkte, dass Christopher sie im Auge hatte, habe sich laut Tom nur langsam ein Lächeln in ihrem Gesicht ausgebreitet.

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Getty Images Tom Holland und Zendaya Coleman in Rom

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Getty Images Stars bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Zendaya und Tom Holland, Ehepaar