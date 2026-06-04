Philipp Lahm erntet unfreiwillig Lacher mit Start auf TikTok

Philipp Lahm (42) traut sich auf neues Terrain – und sorgt damit gleich für Lacher! Der frühere Fußballprofi hat jetzt sein Debüt auf TikTok gegeben und ein erstes Video auf der Plattform geteilt. Während viele aktive Kicker dort schon seit Jahren Aufnahmen posten, wirkt Philipp in seinem Auftaktclip noch ziemlich zurückhaltend und unsicher vor der Kamera. Genau das ist den Nutzern nicht entgangen – in den Kommentaren nehmen sie den Ex-Profi ganz schön auf die Schippe.

Ein User witzelt: "Bro hat Bewerbungsgespräch für uns gemacht, ob er auf TikTok erlaubt ist", ein anderer schreibt: "Erst Höwedes, jetzt Lahm. Bald komplette 2014 Elf auf TikTok." Damit spielt der Fan darauf an, dass auch Benedikt Höwedes (38) inzwischen auf der Plattform aktiv ist und dort schon länger regelmäßig Content liefert. Ein weiterer Follower scherzt: "Er macht jetzt Duell gegen Benedikt Höwedes, wer mehr Follower macht", während jemand anderes Philipp beruhigt: "Bro mach entspannt. Das Video wird nicht benotet."

Philipp, der am 11. November 1983 in München geboren wurde, zählte als Rechtsverteidiger zu den besten Spielern seiner Generation und führte Deutschland 2014 als Kapitän zum Weltmeistertitel in Brasilien. Nach seinem Karriereende 2017 hat er sich unter anderem als Organisator von Fußball-Großveranstaltungen einen Namen gemacht. Privat gibt er gerne Einblicke in sein Leben – so öffnete er einst über die Plattform Airbnb die Türen seiner Villa am Tegernsee für Gäste. Nun also TikTok – wobei der erste Auftritt beweist, dass auch Weltmeister vor der Kamera erst warm werden müssen.

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TikTok / Philipp Lahm Philipp Lahm in seinem ersten TikTok-Video, Mai 2026

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Marco Bertorello/AFP/Getty Images Benedikt Höwedes, Fußballer

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Getty Images Benedikt Höwedes mit der Nationalmannschaft beim WM-Sieg 2014