Kurz vorm Urlaub: Pietro Lombardis Sohn Alessio in Klinik

Schlechte Nachrichten für Pietro Lombardi (34) kurz vor dem Familienurlaub: Sein Sohn Alessio (11) hat sich beim Fußballspielen am Arm verletzt und musste ins Krankenhaus. Der elfjährige Alessio rief seinen Vater per FaceTime an, um ihm die Schreckensnachricht zu überbringen. Im Podcast "Patchwork Boys" mit Oliver Pocher (48) schilderte Pietro jetzt, wie schockiert er in diesem Moment war – und was ihn sofort beschäftigte: der bevorstehende Urlaub. "Ey, wie kann das sein? Wir gehen jetzt bald Sommerferienurlaub mit Gips und so. Katastrophal. Beschissen. Horror", so seine erste Reaktion.

Anfangs stand sogar der Verdacht auf einen Knochenbruch im Raum. Zum Glück gaben die Ärzte Entwarnung: Bei Alessio wurde lediglich ein Haarriss festgestellt. Statt in einem Gips steckt sein Arm nun in einer Schiene. Pietro hofft, dass sein Sohn rechtzeitig wieder fit genug ist, um im Urlaub auch ins Wasser gehen zu können. Wie Alessio ihm erzählte, war die Verletzung beim Torwarttraining passiert – eigentlich ist der Elfjährige kein Torhüter, doch dieses Mal wollte er es ausprobieren. Ein harter Schuss traf ihn am Arm, den er danach kaum noch bewegen konnte.

Dass das Verhältnis zwischen Pietro und seinem Sohn sehr eng ist, zeigt sich immer wieder. Erst vor wenigen Wochen hatte der Sänger alles darangesetzt, Alessio zu einem seiner Auftritte im Mallorca-Megapark mitzunehmen – er hatte sogar eine Genehmigung der Schule organisiert, damit sein Sohn früher aus dem Unterricht entlassen werden konnte. Der gemeinsame Trip platzte damals jedoch in letzter Minute.

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Imago Sänger Pietro Lombardi, August 2025

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

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Imago Pietro Lombardi bei einem Auftritt im Megapark auf Mallorca, August 2025