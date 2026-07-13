Sarah Engels verabschiedet sich von ihrer Musical-Rolle

Für Sarah Engels (33) endet ein ganz besonderes Kapitel: Die Sängerin hat sich nach insgesamt 39 Vorstellungen von ihrer Rolle als Satine in "Moulin Rouge! Das Musical" verabschiedet, wie RTL berichtet. Ihr Musical-Debüt gab sie im November 2025 im Musical Dome in Köln – damals waren zunächst nur 15 Shows geplant. Da die Resonanz des Publikums aber so groß war, kehrte die Ex-Freundin von Sänger Pietro Lombardi (34) nach ihrer ESC-Teilnahme im Mai 2026 noch einmal auf die Bühne zurück und absolvierte weitere 24 Vorstellungen.

Vor ihrem letzten Auftritt meldete sich Sarah in ihrer Instagram-Story aus den Räumlichkeiten des Musical Domes und zeigte sich sichtlich bewegt. "Ich muss sagen, ich bin sehr traurig. Es hat mir einfach zu viel Spaß gemacht", resümierte die zweifache Mutter. Auch die kleinen Rituale hinter den Kulissen ließ sie dabei noch einmal Revue passieren: "Das letzte Mal das Satine-Make-up, das letzte Mal jedes einzelne Kostüm." Ganz loslassen möchte sie von dem Musical aber offenbar nicht – sie kündigte bereits an: "Ich werde euch in Hamburg besuchen kommen", weil "Moulin Rouge! Das Musical" ab November wohl dorthin umzieht.

Sarah, die offen über ihre Selbstzweifel spricht, hatte ihr Debüt als Satine mit gemischten Gefühlen erlebt. Vor ihrem ersten Auftritt plagten sie große Zweifel – sie habe Angst gehabt, den Text oder die Choreografie zu vergessen. Schon nach wenigen Szenen legte sich die Anspannung jedoch. "Irgendwann, so nach der dritten Szene, habe ich gemerkt, ich kann wirklich loslassen und genießen", erzählte sie damals gegenüber RTL. Die Sängerin wurde 2011 durch ihre Teilnahme an der achten Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) bekannt und hat sich seitdem auch als Schauspielerin und Musicaldarstellerin einen Namen gemacht.

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IMAGO / BREUEL-BILD Sarah Engels, August 2025

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Getty Images Sarah Engels beim ESC 2026

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Getty Images Sarah Engels und Pietro Lombardi, Mai 2011