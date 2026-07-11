Pietro Lombardi vergisst Tasche mit 3.000 Euro im Flugzeug

Pietro Lombardi (34) erlebt auf dem Weg nach Mallorca einen echten Schreckmoment: Der Sänger vergisst im Flieger seine Bauchtasche – und darin liegen nicht nur rund 3.000 Euro in bar, sondern auch Ausweis, Versicherungskarten und seine Bankkarten. Wie er in dem Podcast "Patchwork Boys" erzählt, den er gemeinsam mit Oliver Pocher (48) aufnimmt, legte er die Tasche während des Fluges im Fußraum ab, weil sie ihn an der Brust störte. Beim Aussteigen denkt Pietro nicht mehr daran, verlässt den Flughafen mit seinem Gepäck – jedoch ohne Tasche samt Wertsachen.

Erst rund eine Stunde später fällt dem Realitystar das Missgeschick auf – da sitzt er bereits im bekannten Partytempel Megapark. In dem Podcast kann Oliver, der überzeugt von Pietros Liebescomeback mit Laura Maria Rypa (30) ist, kaum fassen, wie sorglos sein Kumpel war. "Du hast nicht gemerkt, dass du eine Bauchtasche mit 3000 Euro einfach im Flieger gelassen hast", hält der Comedian ihm vor. Pietro reagiert verblüfft und meint nur: "Nee, irgendwie nicht. Keine Ahnung." Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgt die Info, dass ihm so etwas offenbar nicht zum ersten Mal passiert ist. Oliver erinnert daran und stichelt: "Nicht das erste Mal, mein kleiner Freund. Wie viel war diesmal drin?" Als Pietro darauf mit "3000 Euro" antwortet, frotzelt sein Co-Host: "Du hast mehr Geld als jeder Geldautomat."

Kurz darauf wendet sich das Blatt für Pietro jedoch komplett. Sein Management meldet sich bei ihm aus Mallorca und überbringt gute Nachrichten: Die Fluggesellschaft Eurowings hat die Tasche gefunden und sie dank des Ausweises in der Bauchtasche direkt ins Fundbüro gebracht. Der Sänger bekommt alles zurück – inklusive Bargeld und sämtlicher Papiere. Besonders um seine Ausweise und Versicherungskarten hatte er gebangt. Im Podcast macht Pietro deutlich, was ihm in so einer Situation wirklich wichtiger ist: "Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen 3000 Euro weg oder Ausweis, Versicherungskarten und alles neu machen – dann würde ich sagen: Okay, tut weh, aber lieber das Geld weg."

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IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger

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Imago Oliver Pocher lächelt, November 2025

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, April 2026