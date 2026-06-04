Ralf Schumacher & Étienne gewähren Einblick in ihre Hochzeit

Ein ganzes Wochenende voller Glamour und großer Emotionen liegt hinter Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36): Die beiden haben Ja gesagt – und lassen die Welt jetzt hautnah an ihrem ganz privaten Liebesglück teilhaben. Nur wenige Tage nach dem Hochzeitsmarathon veröffentlichte Étienne auf Instagram eine Serie romantischer Fotos, die die großen Emotionen unzensiert einfangen. Ein leidenschaftlicher Kuss im goldenen Abendlicht auf einem Boot an der Côte d’Azur, eine herzliche Umarmung am Strand: Die Bilder sprechen Bände. Doch Étienne setzte noch einen drauf und richtete eine feurige Liebeserklärung an seinen Ralf, in der er den Ex-Rennfahrer zu seinem ultimativen Zufluchtsort, seinem Komplizen und seinem besten Freund fürs Leben erklärte.

In seinem Text gewährt Étienne tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt und schildert, wie radikal der einstige Formel-1-Held sein gesamtes Leben umgekrempelt hat. "Am vergangenen Wochenende begann das erste Kapitel unseres gemeinsamen Lebens", schrieb er zu den romantischen Bootsbildern. Ralf habe helles Licht in seine dunkelsten Tage gebracht, seinem grauen Alltag neue Farbe eingehaucht und ihm die pure Lebensfreude zurückgegeben. An Ralfs Seite fühle er sich endlich lebendig, frei und ganz er selbst. Es ist ein heiliges Versprechen für die Zukunft: Étienne schwor, seinen Ehemann in absolut jeder Lebenslage bedingungslos zu unterstützen, gemeinsam in neue Abenteuer zu stürzen und seine Gefühle mit jedem verstreichenden Tag weiter wachsen zu lassen. Dass es bei all der Romantik auch ordentlich krachte, beweisen weitere Schnappschüsse: Ralf performte gut gelaunt mit dem Mikrofon in der Hand auf der Bühne, während die Hochzeitsgesellschaft johlte und eine gigantische, kunstvoll dekorierte Hochzeitstorte angeschnitten wurde.

Ralf feierte zwischen 1997 und 2007 in der Formel 1 große Erfolge und raste stolze sechs Mal als strahlender Grand-Prix-Sieger über die Ziellinie. Doch wer glaubt, dass der PS-Held nach dem Ende seiner aktiven Rennsport-Karriere den Rückwärtsgang eingelegt hat, der irrt sich gewaltig. Der gebürtige Hürther blieb dem Motorsport treu und startete als gefragter TV-Experte durch. Seit vielen Jahren nimmt Ralf, der von 2001 bis 2015 mit Cora Schumacher (49) verheiratet war, für den Sender Sky das Renngeschehen der Königsklasse haargenau unter die Lupe.

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Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im Juni 2025

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Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im September 2024

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Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und sein Freund Étienne