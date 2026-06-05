So viel hat Ralf Schumacher für seine Hochzeitsdoku kassiert

Ralf Schumacher (50) und sein Ehemann Étienne Bousquet-Cassagne (36) sind den Bund fürs Leben eingegangen – und das in großem Stil. In Saint-Tropez feierten der ehemalige Formel-1-Star und der Franzose ihre Traumhochzeit mit rund 200 Gästen, drei Tagen voller Luxus, Sonne und Glamour. Festgehalten wurde das alles für die Sky-Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen ja!", die das Paar hautnah bei den Hochzeitsvorbereitungen und der Trauung begleitete. Doch was das Paar für diese intimen Einblicke in sein Privatleben kassiert haben soll, sorgt jetzt für Aufsehen: Laut Bild sollen Ralf und Étienne für die Produktion lediglich rund 100.000 Euro Gage erhalten haben.

Für eine Promi-Doku, bei der die Kameras auch in besonders private Momente hineindurften, wirkt diese Summe vergleichsweise überschaubar. Laut Bild soll der Deal kurzfristig zustande gekommen sein und die Produktion bewusst schlank gehalten worden sein – meist war nur ein einziges Kamerateam im Einsatz. Ein Insider erklärte: "Es ging hier vor allem um Publicity." Ralf ist als Formel-1-Experte ohnehin fest bei Sky verankert. Damit liegt das Paar in etwa auf dem Niveau von Andrej Mangold (39) und Jennifer Lange (32), die für ihre Teilnahme am Sommerhaus der Stars 2020 jeweils rund 100.000 Euro erhielten, sowie von Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34), die zusammen auf eine ähnliche Summe gekommen sein sollen. Zum Vergleich: Bill (36) und Tom Kaulitz (36) sollen für ihre Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" rund 1,5 Millionen Euro erhalten haben. Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) kassierten für ihre RTL+-Doku laut Bild sogar über eine Million Euro, und die Ochsenknechts kamen für ihre Sky-Serie auf zusammen rund 300.000 Euro.

Neben dem Dreh für die Doku hatten die beiden Ehemänner im Vorfeld der Hochzeit auch praktische Dinge geregelt. Beim Notar in Saint-Tropez unterzeichneten Ralf und Étienne einen Ehevertrag mit Gütertrennung – jeder behält damit sein eigenes Vermögen. Ralf hatte das in der Doku als Selbstverständlichkeit bezeichnet. Bekannt gemacht hatte Ralf seine Beziehung zu dem Franzosen im Juli 2024 – seitdem stand kaum ein deutsches Promi-Paar so stark im öffentlichen Fokus wie die beiden.

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Imago Étienne Bousquet-Cassagne und Ralf Schumacher, Sky Spotlight im Hotel Bayerischer Hof

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Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Yelic Koc beim Photocall zu "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky Sports Deutschland in Unterföhring

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Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne