Vor dem Jawort: Ralf Schumacher unterzeichnete Ehevertrag

Kurz nach ihrer Hochzeit zeigt nun auch die Sky-Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" weitere Einblicke in die Hochzeitsvorbereitungen des frisch vermählten Paares. In der dritten Folge geht es unter anderem um den Ehevertrag der beiden. Beim Notar in Saint-Tropez unterzeichneten Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) eine Vereinbarung zur Gütertrennung – jeder behält also sein eigenes Vermögen. Für Ralf war das eine klare Sache: "Wir mussten die Sache nie diskutieren. Es war selbstverständlich", sagte er in der Doku.

Der Ehevertrag hat für den ehemaligen Formel-1-Fahrer auch einen öffentlichen Nebeneffekt. In sozialen Netzwerken wurde zuvor immer wieder behauptet, die Hochzeit finde nur des Geldes wegen statt. Mit der Gütertrennung wollen die beiden diesen Vorwürfen entgegenwirken. Abseits des Notartermins wird es auf andere Art kompliziert: Ralf soll Französisch lernen, damit er sich mit Étiennes Eltern verständigen kann – die sprechen weder Deutsch noch Englisch. Étienne bringt kurzerhand Lehrbücher in den Garten und kündigt an: "Ich muss erst dein Niveau überprüfen." Ralfs trockene Antwort: "Minus Null." Schnell stellt sich heraus, dass es mit seinen Sprachkenntnissen tatsächlich nicht weit her ist. "Er hat einfach keine Geduld!", bemängelt Étienne, während Ralf selbst zugibt: "Ich kann mich kaum konzentrieren! Das ist ja wie früher in der Schule." Sein fehlendes Interesse erklärt er so: "Wenn mich etwas interessiert, dann lerne ich schon. Darum habe ich ja auch Flugschein, Bootsschein, Jagdschein... Solche Sachen halt."

Étienne zeigte sich davon wenig beeindruckt – schließlich hatte er selbst Deutsch gelernt, und das innerhalb kürzester Zeit. "Ich habe das für Ralf gelernt. Aus Liebe", betonte er. Seine Aufgabe an Ralf für die Hochzeitsvorbereitungen war daher eindeutig: "Stelle dich auf Französisch meinen Eltern vor." Der Exrennfahrer konterte auf seine typisch trockene Art auf Deutsch: "Na, die kennen mich ja schon!" Ralf und Étienne hatten sich am 30. Mai das Jawort gegeben und sich dabei in aufeinander abgestimmten, eigens angefertigten Maßanzügen in Dunkelblau gezeigt.

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ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne, Oktober 2024

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Imago Étienne Bousquet-Cassagne und Ralf Schumacher, Sky Spotlight im Hotel Bayerischer Hof

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Instagram / etienne_bousquet Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne