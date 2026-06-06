2 Milliarden Dollar: Garth Brooks erwägt Verkauf von Musik

Countrystar Garth Brooks (64) könnte schon bald Geschichte schreiben – allerdings nicht nur mit seiner Musik. Wie das Wall Street Journal berichtete, erwägt der Sänger den Verkauf seines gesamten Musikkatalogs. Die Bewertungen, die er dabei mit potenziellen Investoren besprochen haben soll, liegen zwischen einer Milliarde und über zwei Milliarden US-Dollar. Sollte der Deal tatsächlich zustande kommen, würde er den bislang größten Katalogverkauf eines Einzelkünstlers in der Geschichte weit hinter sich lassen.

Zum Verkauf stünden sowohl Garths Songwriting-Rechte als auch seine Aufnahmerechte – ein Paket, das 20 Nummer-eins-Hits umfasst. Zum Vergleich: Michael Jackson (†50) gilt derzeit noch als Rekordhalter, sein Katalog wurde zuletzt auf rund 1,2 Milliarden Dollar bewertet. Bruce Springsteen (76) erzielte 2021 mit seinem Katalogverkauf an Sony Music rund 500 Millionen Dollar. Justin Bieber (32) kassierte 2023 bei einem Verkauf an Hipgnosis Song Management 200 Millionen Dollar, Justin Timberlake (45) soll 2022 für seinen Katalog rund 100 Millionen Dollar erhalten haben. Garths Musikrechte hätten also das Potenzial, alle diese Deals in den Schatten zu stellen. Weder der Sänger selbst noch ein Sprecher haben sich bislang öffentlich zu den Berichten geäußert.

Garth hat in seiner über 36-jährigen Karriere mehr als 200 Millionen Alben allein in den USA verkauft – mehr als die Beatles mit 183 Millionen. Zu seinen bekanntesten Songs zählen "Friends in Low Places", "The Dance" und "The Thunder Rolls". Neben zwei Grammy Awards und dem Kennedy Center Honor wurde er auch mit dem Library of Congress Gershwin Prize ausgezeichnet. Sein bislang letztes Album "Time Traveler" aus dem Jahr 2023 wurde in diesem Jahr mit Platin zertifiziert. Privat ist Garth seit 2005 mit Countrysängerin Trisha Yearwood (61) verheiratet, die er 1988 kennenlernte. Aus seiner ersten Ehe mit Sandy Mahl hat er drei Töchter.

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Getty Images Garth Brooks im Mai 2023

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Getty Images Michael Jackson bei den American Music Awards 2002

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Getty Images Trisha Yearwood und Garth Brooks, Countrysänger