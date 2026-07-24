Clip zeigt Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu innig auf Party

Ein kürzlich aufgetauchter Clip von Vanessa Nwattu (26) und ihrem Ex-Verlobten Aleksandar Petrovic (35) sorgt aktuell für ordentlich Gesprächsstoff: In dem Video, das auf dem exklusiven YouTube-Kanal von "Nightfever" veröffentlicht wurde, zeigen sich die beiden überraschend vertraut. Sie tanzen eng umschlungen, halten Händchen und lachen gemeinsam. Laut Beschreibung stammen die Aufnahmen von der Prominent getrennt-Aftershowparty, bei der das gesamte Ensemble nach dem Finale zusammen feierte. Während im Hintergrund eine Frau filmt und erstaunt ruft: "Was passiert hier?", ist Aleks mit emotionalen Worten zu hören: "Ich habe keine Frau so sehr geliebt wie sie." Kurz darauf legt der Realitystar nach: "Ey, wir waren verlobt."

Die Szenen zeigen ausgelassene Momente auf der Tanzfläche: Vanessa und Aleks kichern, wirken entspannt und sehr vertraut. Eine weitere Aussage des 35-Jährigen lässt vermuten, dass beide auf der Feier Alkohol getrunken haben: "Wir haben uns besoffen kennengelernt, wir verstehen uns nur besoffen." Die Stimme hinter der Kamera reagiert begeistert: "Ihr seid so süß." Für viele Fans dürfte vor allem der Kontrast zu den späteren öffentlichen Auftritten der beiden für Stirnrunzeln sorgen – denn nach den Dreharbeiten der Staffel präsentierten sich Vanessa und Aleks alles andere als harmonisch.

Beim großen Wiedersehen von "Prominent getrennt" machte Vanessa ihrem Ex-Verlobten vor laufender Kamera zuletzt erneut schwere Vorwürfe. Die Influencerin hielt bewusst Abstand, setzte sich sogar demonstrativ von ihrem Ex weg und wich einem Platz direkt neben ihm aus. Zuvor sprach die 26-Jährige in der Talkshow "deep und deutlich" bereits unter Tränen über die gemeinsame Vergangenheit und wirkte dabei sichtlich mitgenommen. Umso auffälliger wirkt nun der ausgelassene Partyclip aus der Aftershow-Nacht, der eine völlig andere Dynamik zwischen den beiden zeigt als die distanzierten Auftritte nach den Dreharbeiten.

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt" 2026

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Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Realitystars

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RTL Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt", 2026