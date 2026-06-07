Shannon Elizabeth: Nach verweigerter Nacktszene boykottiert?

Shannon Elizabeth (52) hat sich in einem Interview mit der New York Times zu einem belastenden Erlebnis am Set des Horrorfilms "Thir13en Ghosts" aus dem Jahr 2001 geäußert. Die Schauspielerin berichtet, dass kurz vor Ende der Dreharbeiten ein Produzent des Films eine neue, bislang nicht geplante Szene angeordnet habe, bei der sie ihren Oberkörper entblößen sollte. Sie wandte sich daraufhin an ihren Manager und beide waren sich einig: Diese Szene würde Shannon nicht drehen. Wie die Schauspielerin nun erklärte, habe man die Aufnahme letztlich mit einem Bodydouble gedreht. Die Konsequenzen für ihre Karriere seien jedoch schwerwiegend gewesen.

Shannon zufolge habe einer der Produzenten des Films daraufhin versucht, sie in der Branche zu boykottieren. "Ich erfuhr später, dass er viele Leute angerufen und ihnen gesagt hatte, sie sollten nicht mit mir arbeiten – und in dieser Zeit wurde es ruhiger um mich", erklärte die Schauspielerin. Zunächst habe sie den Zusammenhang gar nicht erkannt. Erst als im Zuge der #MeToo-Bewegung im Jahr 2017 immer mehr Schauspielerinnen öffentlich über ähnliche Erfahrungen berichteten, sei ihr klar geworden, was damals tatsächlich passiert war. "Als ich dann hörte, wie andere Frauen und Schauspieler davon berichteten, auf die schwarze Liste gesetzt zu werden, dachte ich: Das ist, glaube ich, auch mir passiert", so Shannon. Welcher Produzent konkret dahintersteckte, sagte sie nicht.

Zu der Zeit, als all das geschah, stand Shannon auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Bekannt geworden war sie 1999 durch ihre Rolle in American Pie, kurz darauf folgten Auftritte im Original von "Scary Movie" sowie in "Jay und Silent Bob schlagen zurück". Zuletzt war sie 2024 im Film "Plan B" zu sehen. Mit dem Horrorfilm "First Witch", der am 8. Oktober in die Kinos kommen soll, steht ihr nächstes Projekt bereits in den Startlöchern. Auch abseits der Leinwand sorgte sie zuletzt für Schlagzeilen: Ihr OnlyFans-Account, den sie im April eröffnete, soll Page Six in der ersten Woche allein siebenstellige Einnahmen erzielt haben.

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Getty Images Shannon Elizabeth bei der Environmental Media Association Awards Gala 2024 in Los Angeles

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Instagram / shannonelizabeth Shannon Elizabeth im Urlaub 2026

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Instagram / shannonelizabeth Schauspielerin Shannon Elizabeth im Jahr 2024