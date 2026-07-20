Brooks Nader rutschte am Victoria’s-Secret-Set fast raus

Kleines Missgeschick am festlichen Filmset: Model Brooks Nader (29) erlebte beim Dreh eines Weihnachts-Werbevideos für Victoria's Secret in New York City eine Dessous-Panne. Während die 29-Jährige, die offen über ihre Beziehung zu ihrem eigenen Körper spricht, gemeinsam mit anderen Models auf einer dekorierten Außentreppe für die Lingerie-Kampagne posierte, rutschte ihr Spitzen-BH laut Daily Mail leicht nach unten – und gab für einen kurzen Moment einen Teil ihres Dekolletés preis. Brooks reagierte gelassen, richtete das Oberteil und machte ganz entspannt weiter mit dem Shooting.

Das festliche Outfit bestand aus einem tief ausgeschnittenen schwarzen Spitzen-BH mit passenden Unterhosen, die von einem rosafarbenen Pyjama-Set teilweise verdeckt wurden – das Oberteil blieb bewusst aufgeknöpft. Die Türen im Hintergrund waren mit grünen Weihnachtskränzen geschmückt und sorgten für die passende Holiday-Stimmung. Privat läuft es für Brooks vergleichsweise eher ruhig: Laut dem Magazin People ist die Blondine aktuell gerne Single. "Brooks ist gerade vollkommen Single. Sie geht auf Dates und hat Spaß, aber ihr Hauptfokus liegt auf Baywatch", verriet eine Quelle dem Magazin.

Beruflich hat Brooks hingegen alle Hände voll zu tun. Denn die gebürtige Amerikanerin hat eine Rolle in dem neuen Baywatch-Reboot ergattert, das im Januar 2027 auf Fox erscheinen soll. Sie spielt dort die Figur Selene – an der Seite von Stars wie Livvy Dunne, Stephen Amell (45) und Erika Eleniak (56). Gegenüber TV Insider erklärte Brooks, dass sie diese Rolle regelrecht herbeigezaubert habe: "Als ich mein Sports-Illustrated-Cover in dem roten Einteiler shootete, habe ich den ausgesucht, weil ich dachte: 'Das ist so Baywatch.' Es ist irgendwie ein Full-Circle-Moment – das war 2023, und jetzt, 2026, ist dieser Traum Wirklichkeit geworden." Auf dem Cover des Magazins Sports Illustrated Swimsuit war Brooks erstmals 2020 zu sehen, nachdem sie ein Jahr zuvor den Swim-Search-Casting-Wettbewerb gewonnen hatte.

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Getty Images Brooks Nader, März 2025

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EVERETT COLLECTION, INC. Die "Baywatch"-Stars

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Getty Images Brooks Nader beim Fox Upfront 2026 im New York City Center