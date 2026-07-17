Nach Blitzromanze-Schluss: Taron Egerton wieder bei Raya

Taron Egerton (36) ist wieder solo: Die Blitzromanze zwischen dem britischen Schauspieler und dem Model Brooks Nader (29) ist offenbar Geschichte. Die beiden waren seit März miteinander in Verbindung gebracht worden, und erst vor wenigen Wochen wurde Taron dabei gesichtet, wie er Brooks' Familie bei einem gemeinsamen Abendessen in Los Angeles traf. Nun hat die 29-Jährige ihren Single-Status gegenüber dem Magazin People bestätigt – und auch Taron scheint bereits nach vorne zu blicken.

Laut The Sun ist der 36-Jährige inzwischen wieder auf der exklusiven Promi-Dating-App Raya aktiv, auf der er sich als in London lebender Schauspieler mit Wurzeln in Aberystwyth in Wales vorstellt. Insider berichten, er habe seinen Standort auf der App auf London geändert – was ein Hinweis darauf sein könnte, dass er jemanden sucht, der geografisch näher an ihm dran ist. Brooks selbst zeigt sich laut einem ihr nahestehenden Insider entspannt. Sie sei "gerade komplett Single, geht aus, hat Spaß" und konzentriere sich vor allem auf die Dreharbeiten zum Baywatch-Reboot.

Kennengelernt haben sollen sich die beiden bei einem der glamourösesten Ereignisse des vergangenen Jahres: der Hochzeit von Lauren Sanchez und Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) in Venedig. Lauren soll die beiden nicht nur dort zusammengebracht, sondern anschließend auch ein erstes richtiges Date für sie arrangiert haben. Brooks hatte allerdings zuletzt gegenüber Reportern betont, dass die beiden nie offiziell ein Paar gewesen seien.

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Instagram / taron.egerton Taron Egerton im April 2026

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ActionPress / Backgrid Taron Egerton, Schauspieler

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Instagram / brooksnader Brooks Nader, Model, im Juli 2026