Emotional: Georg Listing kämpfte auf Hochzeit mit den Tränen

Große Gefühle an der Côte d'Azur: In der neuen Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" bekommen Fans nun endlich die komplette Traumhochzeit von Tokio Hotel-Bassist Georg Listing (39) und seiner Frau Susanne zu sehen. Im vergangenen September gaben sich die beiden nach rund 17 gemeinsamen Jahren im luxuriösen Château Saint-Martin oberhalb von Vence in Südfrankreich das Jawort. Drei Tage lang wurde mit Familie und engen Freunden gefeiert, darunter auch Tom Kaulitz (36) und Heidi Klum (53). Besonders emotional: Als Susanne während der freien Trauung ihr persönliches Ehegelübde vorliest, kämpft Georg sichtbar mit den Tränen und muss mehrfach schluchzen, wie die Netflix-Bilder jetzt zeigen. "Ich werde immer für dich da sein und mich jeden Tag aufs Neue für dich entscheiden. Ich liebe dich", liest die Braut laut vor.

Schon der Start in das Hochzeitswochenende könnte kaum filmreifer sein: Beim eleganten Welcome-Dinner auf der Terrasse mit Blick über die Côte d'Azur lernen die Gäste des erfolgreichen Musikers nicht nur das Märchenschloss kennen, sondern auch zwei Menschen, die bislang abseits der Öffentlichkeit standen – Georgs Mutter Christiane und sein Stiefvater Andre. Dessen rührende Rede sorgt für einen der bewegendsten Momente des Festes: Andre bedankt sich bei Georg dafür, dass dieser ihn so selbstverständlich in die Familie aufgenommen habe, und nennt ihn liebevoll "mein Sohn". Die Kamera fängt dabei auch Bill Kaulitz (36) ein, der mit den Tränen kämpft und später erklärt, dass es Freudentränen seien, weil Georg einen so tollen Papa habe. Wegen des angekündigten Starkregens wird die freie Trauung am zweiten Tag einfach vorverlegt. Die Zeremonie bleibt dennoch ein wahres Romantik-Feuerwerk mit sehr persönlichen Worten und einem sichtlich überwältigten Bräutigam.

Wie nah sich das Paar steht, zeigen vor allem die Details: Susanne hat für jeden Gast einen handgeschriebenen Brief vorbereitet, der auf dem Platz wartet und reihenweise große Gefühle auslöst: "Jetzt heult nicht nur Bill, sondern alle", resümiert Tom lachend. Am Abend gehört die Bühne dann dem frisch verheirateten Paar, das mit einer einstudierten Tanzchoreografie begeistert – auch wenn Georg und seine Braut bei einem Move kurz auf dem Boden landen. "Er hatte seine Susi noch im Arm, das fand ich süß", freute sich Tom. Schon zuvor hatten die beiden erzählt, wie wichtig ihnen ein entspanntes, gemeinsames Fest mit ihren Liebsten in genau diesem südfranzösischen Hideaway ist; deshalb zog sich die Feier mit Katerfrühstück im Garten und Poolparty über mehrere Tage. Am Ende fasst Georg die Ereignisse glücklich zusammen: Es seien für ihn und seine Frau "die drei schönsten Tage unseres Lebens" gewesen – ein Satz, der nach den intimen Szenen der Netflix-Doku kaum überraschen dürfte.

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Imago Georg Listing und seine Frau Susanne

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Netflix Gustav Schäfer, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei

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Instagram / georglisting Tokio-Hotel-Bassist Georg Listing und seine Susanne feiern ihr ganz eigenes Hochzeitsmärchen.