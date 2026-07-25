Tom Kaulitz warnte Bill schon vor dem Treffen mit Jannik

In der dritten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz", die seit dem 23. Juli auf Netflix läuft, steht Bills (36) Liebeschaos ganz oben auf der Agenda – und besonders ein Name sorgt dabei für Gesprächsstoff: Jannik Kontalis (29). Der Realitystar wurde vor allem durch seine Beziehungen mit Yeliz Koc (32) und Gerda Lewis (33) bekannt. Für Bill Kaulitz' legendäre Poolparty war er eigens aus Deutschland nach Los Angeles eingeflogen worden. Was dort wirklich passierte, zeigt die Serie jetzt erstmals – und es lief ganz anders, als viele erwartet hatten.

Schon bevor Jannik überhaupt in Los Angeles eintraf, war Tom Kaulitz (36) alles andere als begeistert. Mit Blick auf Janniks Vergangenheit im Trash-TV warnte er seinen Bruder deutlich: "Du bräuchtest vielleicht nochmal einen Coach, der dir sagt, dass du nicht die ganzen Assis aus Deutschland da aus dem Trash-TV … dass das schlechte Kandidaten sind." Auch Bills Stylistin Sara Alviti äußerte Zweifel und zog Parallelen zu früheren Affären. Bill hingegen ließ sich davon nicht beirren und schwärmte: "Ich finde, er wirkt wahnsinnig warmherzig und lustig." Auf der Party selbst kam es dann zu innigen Momenten im Whirlpool – und offenbar noch zu einigem mehr. Am nächsten Morgen gab sich Bill nüchtern: "Das war doch jetzt nur einmal Fun und gut." Tom fasste die Nacht trocken zusammen: "Du warst so richtig: 'Komm, nimm mich!'" Bills Antwort fiel schlagfertig aus: "Naja, hat ja geklappt."

Aus dem Partyflirt wurde dann doch mehr als eine einmalige Begegnung. Gegenüber RTL verriet Jannik, dass die beiden sich anschließend rund ein halbes Jahr gedatet hätten: "Bill und ich haben uns ca. ein halbes Jahr gedatet. Wir lieben einfach das Leben. Wenn wir zusammen sind, haben wir den größten Spaß!" Heute verbindet die beiden nach eigenen Aussagen vor allem eine enge Freundschaft. "Wenn Bill sagt, dass er mich braucht, bin ich sofort auf dem Weg", betonte Jannik. "Bill soll immer ein Teil meines Lebens sein, weil er einfach ein schöner Mensch ist – von innen und von außen. Wir sind ein Herz und eine Seele." Dass Bill sich selbst beim Thema Liebe oft im Weg steht, macht die neue Staffel ebenfalls deutlich: Er gibt zu, sich häufig zu den "verbotenen Früchtchen" hingezogen zu fühlen.

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Imago Bill und Tom Kaulitz bei der Einslive Krone im Lokschuppen Bielefeld, 04.12.2025

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Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles

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Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei