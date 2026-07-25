"Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei führt die Netflix-Charts an

Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) mischen erneut die Streaming-Welt auf: Seit dem 23. Juli läuft die dritte Staffel ihrer Realityserie "Kaulitz & Kaulitz" bei Netflix – und hat sich in Rekordtempo den ersten Platz in den Serien-Charts gesichert. Schon kurz nach dem Start der neuen Folgen stehen die berühmten Tokio-Hotel-Zwillinge damit an der Spitze der Top 10 des Anbieters. In dem Format begleiten die Kameras das Brüderduo durch ihren luxuriösen Alltag zwischen Los Angeles, Tourleben und Familienmomenten. Wie Moviepilot berichtet, verdrängen die Musiker damit internationale Konkurrenzserien auf die Plätze hinter sich. Fans können die frischen Episoden ab sofort weltweit streamen und die Zwillinge noch näher kennenlernen.

In Staffel drei von "Kaulitz & Kaulitz" warten erneut jede Menge glamouröse Einblicke auf die Zuschauer. Zu sehen sind ausgelassene Bootstouren, exklusive Partys, aufwendige Musikvideodrehs und als Highlight die große Tokio-Hotel-Jubiläumsshow, mit der die Band ihr Bühnenjubiläum feiert. Insgesamt umfasst die neue Staffel acht Folgen mit einer Laufzeit von rund 42 bis 54 Minuten, perfekt für ein komplettes Binge-Wochenende mit den Kaulitz-Brüdern. Neben all dem Glamour bleibt es aber nicht konfliktfrei: In den neuen Episoden kommt es auch zu einem der heftigsten Streits im bisherigen Leben der Zwillinge, wie in der Ankündigung der Show bereits angedeutet wird. Damit verspricht die dritte Staffel nicht nur schöne Bilder, sondern auch sehr persönliche Momente.

Die beiden Musiker lassen ihre Fans seit einiger Zeit besonders nah an ihrem Leben teilhaben – nicht nur in "Kaulitz & Kaulitz", sondern auch in ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Dort plaudern Bill und Tom regelmäßig über private Erlebnisse, Familiengeschichten und ihren Alltag zwischen Deutschland und den USA. Tom, der seit einigen Jahren mit Model und Moderatorin Heidi Klum (53) verheiratet ist, gibt dort immer wieder kleine Einblicke in sein Eheleben, während Bill häufig offen über Freundschaft, Dating und das enge Band zu seinem Zwillingsbruder spricht. Die Realityserie knüpft genau an diese persönliche Seite an und zeigt das Brüdergespann nicht nur auf der Bühne, sondern auch in ruhigen Momenten zu Hause und im Kreis ihrer Liebsten.

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Imago Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer von Tokio Hotel in Rust, April 2026

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Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Juni 2024