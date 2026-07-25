Rücktrittswirbel um Travis Kelce nach brisantem Post

Kaum ist die Hochzeit mit Taylor Swift (36) gefeiert, sorgt Travis Kelce (36) schon für den nächsten Gesprächsstoff. Ein enger Trainingspartner des 36-jährigen Kansas-City-Chiefs-Stars hat auf Instagram ein Foto mit ihm gepostet – und dabei von dem letzten Tanz geschrieben. Der frühere Profi-Footballspieler Cris Carter, der mit Travis und Performance-Coach Andrew Spruill trainiert, schwärmte über den Tight End: "Andrew und ich haben mit Travis angefangen, bevor er in der NFL gedraftet wurde. Wir wissen, dass der GOAT sich auf den letzten Tanz vorbereitet. Nächste Station Canton/HOF." Der Beitrag schlug sofort hohe Wellen – denn viele Fans interpretierten ihn als vorzeitig geleaktes Karriereende.

In den Kommentaren unter dem Post zeigte sich schnell, dass viele Anhänger des Footballstars alles andere als begeistert von dem Beitrag waren. "Travis sollte erlaubt sein, seinen eigenen Rücktritt zu verkünden. Es ist sein gutes Recht zu entscheiden, wann und wie er das tut", schrieb ein Fan. Ein anderer kommentierte: "Das ist meiner Meinung nach unpassend und respektlos ihm gegenüber." Travis selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu dem Post geäußert. Rücktrittsgerüchte begleiten ihn schon länger – nach einer enttäuschenden Chiefs-Saison hatten viele einen Abschied erwartet. Stattdessen unterschrieb er Anfang des Jahres einen Einjahresvertrag über rund zehn Millionen Dollar.

Das Karriereende ist also vorerst vom Tisch – und Travis hat sich zuletzt auch abseits des Spielfelds auf einen neuen Lebensabschnitt konzentriert. Am 3. Juli heiratete er Taylor in einer aufwendigen Zeremonie im Madison Square Garden in New York. Die beiden hielten nahezu alle Details der Hochzeit unter Verschluss, offizielle Fotos wurden bisher keine veröffentlicht. Nun richtet sich der Blick des Footballers aber wieder auf die bevorstehende Saison: Die Kansas City Chiefs starten am 14. September gegen die Denver Broncos, und auch Quarterback Patrick Mahomes (30) soll von seiner Knieverletzung rechtzeitig zum Saisonauftakt vollständig genesen sein.

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Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

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Getty Images Travis Kelce, NFL-Spieler, August 2025

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Getty Images Patrick Mahomes und Travis Kelce, 2025