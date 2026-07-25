Fake-Sperma: So reagierten Kids von Bushido und Anna-Maria

Wenn Eltern im Podcast intime Details aus dem Schlafzimmer teilen, bleibt das nicht immer ohne Folgen für die Kinder. Anna-Maria Ferchichi (44) und ihr Mann Bushido (47) sind dafür bekannt, in ihrem RTL+-Podcast offen über ihr Privatleben zu sprechen – auch über pikante Themen. Jetzt berichtete Anna-Maria in einer neuen "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi"-Folge, dass ihre 14-jährige Tochter Aaliyah das Thema Fake-Sperma sogar in der Schule eingeholt hat. Die Geschichte war zuvor publik geworden, als RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (62) das Paar in Dubai besucht hatte und dabei in deren Schlafzimmer eine Flasche mit einer seltsamen Flüssigkeit entdeckte, die sich später als Fake-Sperma herausstellte. Anna-Maria erklärte daraufhin, dass es sich dabei lediglich um einen Streich handelte, den sie ihrem Mann gespielt hatte.

Aaliyah sei nach der Schule nach Hause gekommen und habe ihrer Mutter erzählt, dass die Sache mit der Fake-Sperma-Flasche gerade in ihrer Klasse die Runde machte. Anna-Maria rechnete prompt mit einer Welle von Fremdscham und wollte das Gespräch suchen. Die achtfache Mutter erklärte ihrer Tochter: "Aaliyah, du weißt, dass wir manchmal mit der Öffentlichkeit Witze machen oder spielen." Doch bevor sie sich überhaupt richtig entschuldigen konnte, habe Aaliyah ihr das Wort abgeschnitten. "Und dann guckt sie mich an und sagt so: Ich finde das gar nicht schlimm", schilderte Anna-Maria die Situation im Podcast. Auch Aaliyahs Mitschüler hätten die Geschichte eher amüsant als peinlich gefunden. "Nee, Mama, ich find's lustig", habe die Teenagerin gesagt – und sei danach einfach weitergegangen. "Ich war so überrascht", resümierte die Schwester von Sarah Connor (46).

Dass ihre Kinder so entspannt mit solchen Momenten umgehen, erklärt Anna-Maria mit dem offenen Familienklima, das sie bewusst pflegt: "Die wachsen damit auf, sie kennen unseren Humor." Über Sexualität werde in der Familie offen gesprochen, "bis zu einem gewissen Punkt", wie das ehemalige Model betonte. Diese Erziehungsphilosophie kenne sie noch aus ihrer eigenen Kindheit – sie habe immer mit ihren Eltern über alles reden können. Ihr Fazit: "Dadurch hat man nicht so viele Geheimnisse." Dennoch beschreibt die Mutter von acht Kindern das Familienleben als durchaus strukturiert: "Wir sind ein sehr spießiger Haushalt mit einem Rahmen, der sich dehnen lässt." Sollte eines der Kinder doch einmal ein Problem mit den Podcast-Inhalten haben, seien direkte Worte garantiert: "Die würden uns das direkt ins Gesicht sagen."

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Aaliyah und Anna-Maria Ferchichi, 2023

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Instagram / anna_maria_ferchichi Die Familie von Anna-Maria Ferchichi und Bushido