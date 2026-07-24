"Liebe es": Jannik Kontalis ist hin und weg von Bill Kaulitz

Jannik Kontalis (29) ist hin und weg von Bill Kaulitz (36). In der neuen Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" ist zu sehen, wie sich die beiden näherkommen: Im kühlen Nass wird sogar ein Kuss ausgetauscht. Diese Szenen stammen vermutlich von der Einweihungsparty von Bills Pool im August 2025. Doch die Zuneigung zwischen den beiden scheint noch längst nicht Geschichte zu sein – in einem Interview schwärmt Jannik nun in den höchsten Tönen von dem Tokio Hotel-Sänger.

In einem Clip der RTL-Show "Exklusiv" auf TikTok zeigt sich Jannik begeistert davon, wie natürlich und unbeschwert es zwischen ihnen zugeht. "Ich liebe es einfach, mit dem Zeit zu verbringen. Weil, wenn wir zusammen sind, dann ist es einfach so, als würden wir uns schon ewig kennen. Wir vergessen alles um uns herum", schwärmt der Ex-Freund von Yeliz Koc (32). Er beteuert, in Bills Gegenwart müsse man sich nicht verstellen, sondern könne einfach Kind sein und Spaß haben. Er resümiert lächelnd: "Man lebt einfach das Leben."

Nicht ganz so harmonisch gestaltet sich dagegen das Verhältnis zwischen Jannik und Bills Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36). In der Doku fiel Tom mit abfälligen Äußerungen über Jannik auf, was den Realitystar sichtlich traf. In einer Instagram-Fragerunde meldete sich Jannik daraufhin zu Wort und zeigte sich enttäuscht über das Verhalten des Musikers. Dass er und Bill trotz dieses Konflikts offenbar eine starke Verbindung aufgebaut haben, macht Jannik mit seinen schwärmerischen Worten nun mehr als deutlich.

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Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar

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Imago Bill Kaulitz beim Radio Regenbogen Award 2026 in der Europa Park Arena in Rust

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Imago Bill und Tom Kaulitz bei der Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 3 im Delphi Filmpalast in Berlin