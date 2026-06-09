Süß: Nico Tortorella und Bethany erwarten Baby Nummer drei

Babysegen bei Nico Tortorella und Bethany C. Meyers: Der Schauspieler und die Fitnesstrainerin erwarten im Dezember ihr drittes gemeinsames Kind. Die freudige Nachricht machten die beiden jetzt mit einem emotionalen Clip auf Instagram öffentlich, in dem sie ihren positiven Schwangerschaftstest filmen, während sie jeweils eines ihrer Kinder im Arm halten. Unter das gemeinsame Video schrieb Bethany, wie dankbar sie über den erneuten Nachwuchs ist. Fans bekommen so einen ganz intimen Einblick in die Reaktion der werdenden Eltern, die sich auf ihren baldigen Familienzuwachs freuen.

In der Bildunterschrift zu dem Clip wird deutlich, wie besonders dieser Moment für Bethany bleibt – trotz bereits zwei kleiner Kids. Sie erklärt, dass ihre frühere Unfruchtbarkeitsgeschichte dafür sorgt, dass jeder positive Test für die Familie ein kleines Wunder sei. "Da wird einem erst richtig bewusst, wie selten und wie wunderbar es ist, wenn das kleine Baby, das man sich so sehr wünscht, endlich auf dem Weg nach Hause ist. Immer wieder voller Demut, stets dankbar und immer wieder voller Ehrfurcht, wenn unsere Familie wächst", so Bethany. Nico meldet sich in den Kommentaren zu Wort und schwärmt davon, dass die "Segnungen weiter vom Himmel fallen", während er daran erinnert, dass er und Bethany sich nun seit rund 20 Jahren kennen und lieben. In ihrer Instagram-Story erzählt Bethany außerdem, dass sie in dieser Schwangerschaft mit extrem starker Übelkeit zu kämpfen habe und dass es zusätzlich belastend sei, dass Nico beruflich momentan besonders viel unterwegs sei.

Der neue Nachwuchs wird sich bald zu Sohn Pesce und Tochter Kilmer gesellen, die das Paar bereits gemeinsam großzieht. Der Schauspieler und seine Partnerin sind seit 2018 verheiratet und teilen ihr Familienleben immer wieder offen mit ihren Followern – ebenso wie die schwierigen Wege, die sie bis zu ihren Babys gehen mussten. Nico hatte in der Vergangenheit erzählt, wie sehr seine Entscheidung für ein nüchternes Leben seinen Kinderwunsch beeinflusst hat und dass er seine heutige Rolle als Papa ohne diesen Schritt nicht für möglich gehalten hätte. "Ich könnte mir kein Leben im Dauerkonsum vorstellen und dabei Kinder großziehen. Menschen tun das, aber für mich, unsere Familie und unsere Beziehung hätte das nie funktioniert. Meine Kinder zu schützen, ist meine Priorität Nummer eins, und das ist schwerer, wenn man nicht ganz da ist", so der "Younger"-Star.

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Instagram / bethanycmeyers Nico Tortorella und Bethany C. Meyers verkünden Baby-News

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MediaPunch / ActionPress Bethany Meyers und Nico Tortorella mit ihrer Tochter Kilmer Dove

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Instagram / bethanycmeyers Bethany Meyers und Nico Tortorella mit ihrem Kind Kilmer Dove, Juli 2024

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