Erpressung? Crispin Glover glaubt, Ex will durch Klage Geld

Eine Ex-Freundin wirft Crispin Glover (62) vor, sie in der Beziehung so manipuliert zu haben, dass sie mit ihm als seine "Sexsklavin" lebt. Aufgrund dessen reichte die anonyme Britin eine Zivilklage vor dem Obersten Gerichtshof in Los Angeles ein. Der Schauspieler bestreitet die Vorwürfe. Laut Daily Mail heißt es in seiner eidesstattlichen Aussage: "Ich glaube, sie tat dies, um mich einzuschüchtern, damit ich ihr Geld zahle, um den Fall beizulegen und so negative Medienaufmerksamkeit zu vermeiden, die meine zukünftigen Möglichkeiten, in der Unterhaltungsindustrie Geld zu verdienen, beeinträchtigen könnte." Crispin sieht die Anzeige als einen Erpressungsversuch.

Die Frau, die in den Unterlagen nur als Jane Doe aufgeführt ist, erklärte in ihrer Aussage, sie habe Crispin 2023 über Facebook kennengelernt und er habe ihr versprochen, ihr zum Durchbruch in Hollywood zu verhelfen. Dafür sollte sie von ihrer Heimat London zu ihm nach Los Angeles ziehen. Sie kam dem nach, habe dann aber recht schnell seine "wahren Absichten" erkannt. Diese sollen darin bestanden haben, dass sie ihm langfristig als "seine Lebensgefährtin und Sexsklavin diene". Angezeigt habe sie den Zurück in die Zukunft-Darsteller aufgrund "einer Reihe beunruhigender Vorfälle, bei denen sie unter falschen Vorwänden von Herrn Glover im Wesentlichen gefangen gehalten und für Sex und kostenlose Arbeit missbraucht" wurde.

Crispin stellt die Vorkommnisse derweil ein wenig anders dar. Er betont, er habe sie gebeten, nach L.A. zu ziehen, damit sie ein Paar sein können – nicht aufgrund von beruflichen Vereinbarungen. Er schildert die Beziehung als unstet: Das Model sei zunehmend unberechenbarer geworden, habe das Haus teilweise über mehrere Nächte verlassen, um bei Freunden zu wohnen. Auch den Vorwurf, er habe sie körperlich angegriffen, weist er zurück. In der betreffenden Situation sei sie mit einem fremden Mann bei dem 62-Jährigen zu Hause aufgetaucht. Der Unbekannte habe ihn verbal und schließlich auch körperlich angegriffen – seine Ex habe er nie angerührt. Stattdessen reichte Crispin einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung ein. "Herr Glover weist diese haltlosen Anschuldigungen auf das Schärfste zurück", betont sein Anwalt.

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Getty Images Crispin Glover, Schauspieler

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Getty Images "American Gods"-Star Crispin Glover

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Getty Images Crispin Glover bei der Premiere von "Mr. K" beim Toronto International Film Festival 2024

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