Misshandlung: Filmstar Crispin Glovers Ex erhebt Vorwürfe

Crispin Glover (62) sieht sich mit neuen Vorwürfen seiner Ex-Partnerin konfrontiert. Die Frau schildert in einer gerichtlichen Erklärung im Rahmen ihrer laufenden Klage, dass es Anfang 2024 in Los Angeles zu einem heftigen Zwischenfall gekommen sei, nachdem ihre Beziehung mit dem Schauspieler zerbrochen war. Wie TMZ berichtet, behauptet sie, Crispin habe sie aus dem Schlafzimmer ausgesperrt, in dem sie nach ihrem Umzug aus dem Vereinigten Königreich mit ihren Katzen gewohnt habe. Als sie später in das Zimmer gegangen sei, um ihre Tiere und persönliche Dinge zu holen, soll er laut ihrer Darstellung handgreiflich geworden sein. Danach habe er sie als Eindringling dargestellt und die Polizei eingeschaltet.

Nach Angaben der Ex-Freundin soll der Vorfall für sie ernste Folgen gehabt haben. Sie erklärt, sie habe infolgedessen mehrere Nächte im Gefängnis verbracht. Außerdem wirft sie Crispin vor, anschließend eine einstweilige Verfügung gegen sie erwirkt zu haben, die später wieder aufgehoben worden sei, nachdem er vor Gericht nicht erschienen sein soll. Laut dem Blatt führt die Frau weiter an, der Zurück in die Zukunft-Darsteller habe ihre Social-Media-Profile immer wieder verfolgt und ihr sogar Nachrichten sowie E-Mails geschickt. In diesen habe er ihr zum Geburtstag gratuliert und geschrieben, er wünschte, dass die Dinge zwischen ihnen anders gelaufen wären. In ihrer Klage spricht sie von schwerem seelischem Schaden, Angst und einer gezielten Verleumdungskampagne gegen ihre Person.

Crispin weist die Anschuldigungen zurück. Laut dem Portal reagierte er bereits im vergangenen Monat auf die Klage und bestritt unter anderem den Vorwurf, er habe seine Ex zu einer "Sexsklavin" machen wollen. Stattdessen soll er ihr vorwerfen, ihn mit erfundenen Behauptungen unter Druck zu setzen, um Geld von ihm zu bekommen. Demnach erklärte der Schauspieler, die Frau sei einvernehmlich nach Los Angeles gezogen, damit die beiden eine Beziehung führen konnten. Erst später sei die Situation eskaliert. Crispin behauptet wiederum, sie habe sich zunehmend auffällig verhalten, anderen erzählt, die beiden seien in einer islamischen Zeremonie verheiratet worden. Außerdem habe sie ihn bedroht sowie körperlich angegriffen.

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Getty Images "American Gods"-Star Crispin Glover

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Getty Images Crispin Glover bei der Premiere von "Mr. K" beim Toronto International Film Festival 2024

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Imago Crispin Glover und Michael J. Fox in einer Szene aus "Zurück in die Zukunft", 1985

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