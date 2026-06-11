Baby Nummer zwei: Tänzerin Oti Mabuse ist wieder schwanger

Freudige Neuigkeiten von Tänzerin Oti Mabuse (35): Die Strictly-Come-Dancing-Bekanntheit erwartet ihr zweites Kind. Auf Instagram verkündete sie die Schwangerschaft mit einer Reihe liebevoller Fotos, auf denen sie gemeinsam mit ihrem Mann Marius Lepure und ihrer kleinen Tochter zu sehen ist. Auf einem der Bilder werden sogar kurz die Rollen getauscht und Marius bekommt einen runden Babybauch verpasst, der von Oti liebevoll gehalten wird. Die Freude der kleinen Familie ist den Aufnahmen deutlich anzusehen.

Zu den Fotos schrieb Oti eine emotionale Botschaft an ihre Community. Sie erklärte: "Plot twist… Wir dachten, wir hätten schon alle Hände voll zu tun, aber das Leben hatte noch größere Pläne. Baby Nr. 2 kommt zur Tanzparty dazu, und unsere Herzen (und unser Zuhause) werden bald noch viel voller." Mit dem ehrlichen Post nimmt Oti ihre Fans direkt mit in diesen besonderen Moment und lässt sie an ihrer wachsenden Vorfreude teilhaben.

Für Oti und Marius ist es das zweite gemeinsame Kind. Ihre erste Tochter, die heute zwei Jahre alt ist, kam sechs Monate zu früh zur Welt. Die Tänzerin beschrieb die Geburt damals als traumatisch. Oti wurde 1990 in Südafrika geboren und ist vor allem als Profitänzerin aus der britischen Tanzshow Strictly Come Dancing bekannt, in der sie mehrfach antrat. Inzwischen ist sie auch als Moderatorin tätig.

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Getty Images Oti Mabuse, Profitänzerin

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Instagram / otimabuse Oti Mabuse mit ihrer Tochter und ihrem Ehemann Marius Lepure im September 2024

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Instagram / otimabuse Oti Mabuse mit ihrer Tochter im November 2024