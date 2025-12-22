Deshalb herrschte bei Mabuse-Schwestern ein Jahr Funkstille

Oti Mabuse (35) hat eine bittere Familiengeschichte ausgepackt: Die Tänzerin verriet, dass ihre Schwester Motsi Mabuse (44) ein ganzes Jahr lang kein Wort mit ihr sprach, als sie ihre Heimat Südafrika verließ, um in Deutschland Karriere zu machen. Im "Just As Well"-Podcast von Women’s Health erzählte Oti, wie sie sich in Deutschland nicht nur in ihren späteren Ehemann Marius Iepure (43), sondern auch in das gemeinsame Tanzprojekt verliebte – sehr zum Ärger ihrer Familie. Während Motsi zu diesem Zeitpunkt bereits in Deutschland Fuß gefasst hatte, wagte Oti erst nach ihr diesen Schritt und riskierte damit offenbar einen handfesten Streit mit ihrer Schwester und den gemeinsamen Eltern.

Hinter dem Familienkrach steckte jedoch nicht etwa Eifersucht, sondern vor allem Sorge. Oti schilderte, wie Motsi ihr zwar mehrere Tanzpartner vorstellte, unter anderem Marius, aber gleichzeitig eine eindringliche Warnung aussprach. Motsi habe nach eigenen Angaben zu dieser Zeit die harten Jahre als Profi in Deutschland bereits hinter sich gehabt und wollte ihrer kleinen Schwester diese "Hölle" ersparen. Als Oti sich trotzdem für den Weg mit Marius entschied, sei die Familie "sehr enttäuscht" gewesen und strafte das Nesthäkchen mit Schweigen. Erst nach zwölf Monaten kam laut Oti die Versöhnung: Die Familie habe sich entschuldigt und eingeräumt, sie hätten sie unterstützen sollen und seien nun stolz auf ihren eigenständigen Erfolg.

Heute liegen die Schwestern wieder auf einer Wellenlänge und sind karrieretechnisch im selben Fahrwasser unterwegs: Motsi ist seit 2019 Jurorin bei Strictly Come Dancing, während Oti nach zwei "Strictly"-Siegen 2019 und 2020 inzwischen als Jurorin bei Dancing on Ice und in diesem Jahr auch bei der irischen Ausgabe von Dancing with the Stars zu sehen ist. Motsi zeigt sich darüber hinaus immer wieder in anderen TV-Formaten und steht demnächst im Mittelpunkt des "Blankety Blank"-Weihnachtsspecials auf BBC One. Abseits des Rampenlichts verbindet die beiden Schwestern heute vor allem ihre gemeinsame Geschichte als Auswanderinnen und der Weg durch Höhen und Tiefen im professionellen Tanzsport – ein oft steiniger Weg, den sie trotz aller Differenzen letztlich zusammen gegangen sind.

Anzeige Anzeige

Imago Motsi und Otlile Mabuse zu Gast im WDR-Talk "Kölner Treff" am 30.06.2017 in Köln

Anzeige Anzeige

Doug Peters/Empics/Actionpress Motsi und Oti Mabuse bei den National Television Awards 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / otimabuse Motsi Mabuse und Oti Mabuse