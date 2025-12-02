Darum sind Schwestern Motsi und Oti Mabuse so erfolgreich

Motsi Mabuse (44) und ihre jüngere Schwester Oti Mabuse (35) gehören zu den größten Tänzerinnen und TV-Gesichtern Europas. Während Motsi als Jurorin bei Let's Dance in Deutschland begeistert und sogar in Großbritannien bei Strictly Come Dancing bekannt ist, zeigt sich Oti auf internationaler Bühne jetzt erneut von ihrer besten Seite. Ab Januar wird sie als Jurorin bei "Dancing with the Stars Ireland" Prominente bewerten und damit in die Fußstapfen ihrer erfolgreichen Schwester treten. Beide betonen, dass ihr Erfolg kein Zufall ist: "Wir sind eben zielstrebig, arbeiten hart und setzen uns klare Ziele", verriet Motsi in einem Interview mit RTL.

Neben Oti, die sich auf ihr neues Abenteuer in Irland vorbereitet, ist auch Motsi weiterhin stark beschäftigt. Aktuell tourt sie mit der "Let’s Dance"-Live-Show durch Deutschland, wo sie gemeinsam mit anderen Tanzprofis und Prominenten das Publikum begeistert. Vor Weihnachten wird sie außerdem wieder in der beliebten Weihnachtsshow der Tanzshow zu sehen sein. Trotz ihres vollen Terminkalenders bleibt für beide Schwestern Zeit, sich gegenseitig zu unterstützen. "Ich fahre nach Irland, um Oti zu begleiten und zu unterstützen", erzählte Motsi voller Stolz. Die beiden Schwestern verbinden beruflichen Erfolg und persönlichen Zusammenhalt auf einzigartige Weise.

Der Schlüssel zu ihrem anhaltenden Triumph liegt laut Motsi und Oti in harter Arbeit, Disziplin und unermüdlicher Weiterentwicklung. Schon seit ihrer Kindheit haben sie sich als ehrgeiziges Duo immer wieder neue Herausforderungen gesetzt, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Ihre gemeinsame Leidenschaft für das Tanzen und die Bühne hat ihre Beziehung besonders geprägt. Hinter den Erfolgen der beiden steckt jedoch auch eine enge familiäre Bindung, die ihre Karriere trotz stressiger Zeitpläne immer wieder beflügelt. Beide teilten in vergangenen Interviews immer wieder, wie wichtig ihnen Familie sei und wie sehr sie einander als Schwestern schätzen.

Motsi Mabuse und Oti Mabuse

Oti Mabuse, Tänzerin

Motsi Mabuse, TV-Bekanntheit