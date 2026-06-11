Billy Ray Cyrus kämpfte nach einer Sepsis um seine Stimme

Countrystar Billy Ray Cyrus (64) hat eine schwere Gesundheitskrise überstanden – und beinahe alles verloren, was ihm wichtig ist. In einem neuen Interview mit dem Magazin People erzählt Billy Ray, dass er 2024 mit einer lebensbedrohlichen Sepsis im Krankenhaus landete. Die Ärzte stuften seinen Zustand als so kritisch ein, dass sie ihm rieten, seine Angelegenheiten zu regeln. Nach dem Klinikaufenthalt folgte der nächste Schock: Der Sänger erlitt eine Stimmlähmung, plötzlich konnte er kaum noch sprechen, an Singen war eigentlich nicht zu denken.

"Es war mein schlimmster Albtraum", offenbarte Billy Ray und ergänzte: "Zwei Jahre zuvor war meine Mutter in diesem Krankenhaus gestorben, genau auf der Etage, auf der ich mich befand." Während sich sein Körper langsam erholte, versagte seine Stimme. Die Fans bemerkten seine angeschlagene Performance bei The Masked Singer – erst jetzt wird klar, wie sehr der Musiker damals mit den Nachwirkungen kämpfte. Seine Freundin, Schauspielerin Elizabeth Hurley (61), habe ihn immer wieder aufgebaut und ihn überhaupt erst dazu ermutigt, die Show anzunehmen. "Elizabeth sagte zu mir: 'Verstehst du, dass deine Stimme zurückkommt? [...] Du musst das tun, um dich selbst herauszufordern.' Und ich dachte: Mein Gott, warum ist sie nur so klug?", erinnert sich der Countrystar. Parallel begann er, an neuer Musik zu arbeiten. Nach jahrelanger Studiopause bereitet er nun sein Album "The Hill" vor, an dem er trotz aller Rückschläge festhielt.

In seinen dunkelsten Momenten hielt sich Billy Ray immer wieder an einem Song fest, den sein Sohn Braison (32) geschrieben hat – mit Zeilen, die Tochter Noah (26) beigesteuert hat. Besonders eine Textstelle habe ihn durch die Zeit der Ungewissheit getragen: "An manchen Tagen fallen wir vielleicht auseinander, aber wir sind nie zerbrochen." Für den Sänger bekamen solche Worte plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Aufgewachsen in einer Musikfamilie und selbst längst Vater einer Künstlerdynastie, betont Billy Ray, wie sehr ihn die Kreativität seiner Kinder auch persönlich unterstützt. Er erholte sich schließlich von seinen Erkrankungen – zum großen Erstaunen seiner Ärzte. "Mein Gebet wurde erhört. Das ist ein Wunder", sagt er heute.

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Getty Images Billy Ray Cyrus, April 2022

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Getty Images Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley bei den 59. CMA Awards in Nashville

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