Neue Single: Billy Ray vereint seine Familie für Musikhit

Billy Ray Cyrus (64) hat seine neue Single "On Our Way Along" veröffentlicht – und macht das Projekt zu einer echten Familienangelegenheit. Der Song, der am 3. April erschienen ist, ist die erste Auskopplung aus seinem kommenden Album "The Hill" und zeigt den Countrysänger im Duett mit seiner Tochter Noah Cyrus (26). Auch sein Sohn Braison Cyrus (31) spielte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung des Tracks: Er fungierte als Co-Autor und Co-Produzent. Wie People berichtet, singen Vater und Tochter in dem emotionalen Lied über das gemeinsame Familienanwesen in Nashville, "wo die Sonne auf dem Hügel aufgeht", und über all die Erlebnisse, die sie dort gemeinsam durchlebt haben.

In einem Statement zur Veröffentlichung beschrieb Billy Ray den Song als "eine Feier von Musik und Familie", der "vom Herzen für das Herz gemacht" wurde. Die 26-jährige Noah zeigte sich stolz über die Zusammenarbeit: "Ich bin wirklich stolz darauf, mit meinem Vater und meinem Bruder Braison (unserem Produzenten) für diesen Song zusammenzuarbeiten", erklärte sie. "Braison hat ein wunderschönes Album produziert und ich bin glücklich, nur ein kleiner Teil davon und des Vermächtnisses unseres Vaters zu sein." Das dazugehörige Musikvideo, das auf dem Familienanwesen in Nashville gedreht wurde, zeigt Billy Ray in einem offenen Feld mit seiner Gitarre und Noah am Klavier. In einer berührenden Szene ist auch ein junges Mädchen zu sehen, das Noah als Kind darstellt.

Gegenüber American Songwriter schwärmte der zweifache Grammy-Gewinner von der besonderen Bedeutung des Ortes: "Es dreht sich alles um diesen Hügel und die Erkenntnis, dass sich mein ganzes Leben auf diesem Hügel entfaltet hat und um die Magie dieses Ortes hier. Es hat sich alles zusammengefügt." Das Album "The Hill", das am 16. Juni erscheinen soll, ist Billy Rays erstes Album seit "The SnakeDoctor Circus" aus dem Jahr 2019 und sein erstes mit komplett neuem Studiomaterial seit 14 Jahren. Der 64-Jährige zeigte sich dankbar für dieses neue Kapitel, da er nach seinem Erfolg mit "Old Town Road" nicht sicher war, ob er jemals wieder Musik in diesem Umfang machen könne.

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Getty Images Billy Ray Cyrus, Noah Cyrus und Braison Cyrus posieren, April 2015

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Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus, Sänger

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Getty Images Billy Ray Cyrus und Noah Cyrus, August 2017