Hand in Hand: Liz Hurley & Billy Ray Cyrus strahlen bei Gala

Elizabeth Hurley (60) und ihr Freund Billy Ray Cyrus (64) haben sich gemeinsam auf dem roten Teppich der Black and White Gala der London's Air Ambulance Charity im Londoner Raffles gezeigt – und dabei alle Blicke auf sich gezogen. Hand in Hand posierten die beiden auf Fotos, die die Daily Mail veröffentlichte, mit Ärzten und Sanitätern des Rettungsdienstes. Die Schauspielerin erschien dabei in einem schulterfreien, figurbetonten weißen Kleid mit Blumenstickereien und einer kleinen Schleppe – fast wie eine Braut. Dazu trug sie eine silberne Clutch. Billy Ray setzte auf einen schwarzen Anzug mit offenem weißen Hemd und dunkler Sonnenbrille. Zuletzt hatten die beiden im April gemeinsam bei den Olivier Awards öffentlich für Aufsehen gesorgt, denn auch da trug Elizabeth ein weißes Kleid.

Für Elizabeth war es auch eine ereignisreiche Woche: Kurz zuvor war sie an der Seite von Joan Collins (93) auf dem roten Teppich zur Premiere von "A Murder Between Friends" im Londoner Curzon Mayfair zu sehen. In einem roten Kleid mit tiefem Ausschnitt unterstützte sie die Schauspielkollegin in deren neuer Rolle in der Mord-Mysterien-Satire. Begleitet wurde Elizabeth dabei von ihrem Sohn Damian Hurley (24). Ihren Freund Billy Ray hatte sie bereits im April beim Countryfestival Stagecoach in Kalifornien unterstützt, wo er gemeinsam mit seinen Kindern Noah Cyrus (26) und Braison Cyrus (32) deren neue Single "On Our Way Along" präsentierte. "Yeeehaaaaaw", schrieb Elizabeth damals auf Instagram, "ich habe meinen ersten Trip zu Stagecoach geliebt."

Kennengelernt haben sich Elizabeth und Billy Ray im Jahr 2022 am Set des Films "Christmas in Paradise". Ihre Liebesbeziehung machten sie dann im April 2025 öffentlich. In einem früheren Interview für eine Folge der LYMA-Serie "Power Women" schwärmte Elizabeth von dem Kennenlernen: "Es fühlte sich von der ersten Sekunde an unglaublich vertraut, natürlich und unkompliziert an", erzählte sie. Zuvor sei sie lange Zeit glücklich Single gewesen, doch als Billy Ray in ihr Leben trat, wurde alles anders. Billy Ray ist Vater von sechs Kindern – dazu zählt auch die bekannte Sängerin Miley Cyrus (33) – und war bis 2022 mit Tish Cyrus (59) verheiratet.

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Getty Images Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley bei den 59. CMA Awards in Nashville

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Getty Images Damian Hurley, Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus bei den Olivier Awards 2026 in der Royal Albert Hall, London

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Getty Images Billy Ray Cyrus und Miley Cyrus treten beim Glastonbury Festival 2019 auf der Pyramid Stage auf