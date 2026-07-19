Geheimnis: Eva Longoria bewahrte "John Wick" vor dem Aus

Sie hat ein ganzes Action-Universum gerettet – und das wusste lange kaum jemand: Eva Longoria (51) sprang in der Frühphase der Produktion des ersten John Wick-Films finanziell ein und sicherte damit das Projekt, das Keanu Reeves (61) zum Actionhelden der Extraklasse machen sollte. Als ein Geldgeber kurzfristig absprang, klaffte plötzlich eine Lücke von rund sechs Millionen US-Dollar im Budget. Die Desperate Housewives-Darstellerin schloss diese mit einem Millionenzuschuss und rettete damit den Film, der heute zu den erfolgreichsten Actionreihen der vergangenen Jahre zählt.

Wer damals rettend eingesprungen war, wurde zunächst nicht öffentlich gemacht. Erst später lüftete Produzent Basil Iwanyk das Geheimnis. Regisseur Chad Stahelski schilderte in einem Gespräch mit Variety, wie Basil es ihm verriet: "Übrigens, lustige Geschichte: Wisst ihr, wer euch kurzfristig finanziert hat? Eva Longoria." Die Schauspielerin selbst soll ihre Entscheidung später als die "beste Investition" bezeichnet haben, die sie je getätigt habe – so zumindest berichtet es der Produzent im Interview. Co-Regisseur David Leitch verriet außerdem, dass Eva durchaus Interesse an einem Auftritt im "John Wick"-Universum habe: "Sie will unbedingt, sie will Action machen." Und auch er selbst sei der Idee nicht abgeneigt: "Ich würde sehr gerne mit ihr zusammenarbeiten, wir versuchen gerade, etwas zu finden."

Das Franchise, das Eva damals mit ihrem Einsatz vor dem Scheitern bewahrte, entwickelte sich zu einem gewaltigen Kassenerfolg. Alle vier bisher erschienenen Teile spielten zusammen mehr als eine Milliarde US-Dollar ein, wobei der vierte Film mit über 400 Millionen Dollar der erfolgreichste der Reihe ist. Schon der erste Teil, der ohne Evas Eingreifen wohl nie in die Kinos gekommen wäre, brachte weltweit rund 86 Millionen Dollar ein. Die Schauspielerin, die vor allem als Gabrielle Solis aus der Kultserie "Desperate Housewives" bekannt ist, ist aber auch selbst als Produzentin und Unternehmerin aktiv und war zum Beispiel für die erfolgreiche Comedy-Drama-Serie "Devious Maids" verantwortlich.

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IMAGO / Christian Ender Eva Longoria, Mai 2025

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Getty Images Keanu Reeves und Chad Stahelski, November 2024

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Getty Images Keanu Reeves bei der Premiere von "John Wick", September 2015