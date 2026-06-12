Prinzessin Bha (†47) ist tot: Wer erbt nun Thailands Krone?

Thailand trauert um Prinzessin Bajrakitiyabha Mahidol (47), die am Donnerstagabend im Alter von nur 47 Jahren verstorben ist. Die älteste Tochter von König Rama X. war die wohl beliebteste Anwärterin auf den thailändischen Thron – eine ausgebildete Juristin, Staatsanwältin und Diplomatin, die in ihrer Heimat hohes Ansehen genoss. Bereits seit Dezember 2022 hatte sie im Koma gelegen, nachdem sie beim Training mit ihrem Hund bewusstlos wurde. Mit ihrem Tod stellt sich nun unweigerlich die Frage, wer einmal auf Rama X. folgen wird.

Als mögliche Nachfolger gelten nach Bahs Tod noch zwei Kandidaten: Prinzessin Sirivannavari und Prinz Dipangkorn Rasmijoti. Sirivannavari ist die Tochter des Königs aus seiner Beziehung mit der Schauspielerin Sujarinee Vivacharawongse. Sie lebt ein glamouröses Leben als Modedesignerin. Dipangkorn, der jüngste Sohn des Königs aus dessen dritter Ehe mit Srirasmi Suwadee, gilt als Hauptkandidat – er ist der einzige Sohn, dem sein Vater den Titel nie entzogen hat, berichtet die Bunte. Dennoch zögert Rama X. bislang, ihn offiziell zum Thronfolger zu ernennen. Medienberichten zufolge soll Dipangkorn gesundheitliche Probleme haben, was offiziell jedoch nie bestätigt wurde. Mit seiner aktuellen Ehefrau, Königin Suthida, hat der König keine Kinder.

Prinz Dipangkorn ist außerhalb Thailands aufgewachsen und besuchte die Bavarian International School in Bayern. Berichten zufolge soll er bisweilen sogar besser Deutsch sprechen als Thai. Auch sein Vater pflegt eine enge Verbindung zu Bayern und wurde mehrfach am Starnberger See gesichtet. Dass Bajrakitiyabha einst als ideale Thronanwärterin galt, hatte sie auch dem Kontrast zu ihrem Vater zu verdanken: Während Rama X. immer wieder durch Skandale auffiel, stand sie für Stabilität und Seriosität. Mit ihrem Tod verliert Thailand nicht nur eine Royal, sondern auch jene Hoffnung auf eine Zukunft, die viele Menschen mit ihr verbunden hatten.

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Getty Images König Maha Vajiralongkorn, Königin Suthida (rechts) und Prinzessin Bajrakitiyabha (links) grüßen das Publikum am Grand Palace in Bangkok

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Getty Images Prinzessin Sirivannavari, Prinz Dipangkorn Rasmijoti und Prinzessin Bajrakitiyabha beim öffentlichen Auftritt zur Krönung in Bangkok, 6. Mai 2019

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